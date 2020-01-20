"Ревную": Кароль несподівано зізналася в почуттях до Балана

Українська співачка Тіна Кароль зізналася в почуттях до Дана Балана під час шоу " Голос країни-10 ", який стартував 19 січня.
Несподівану заяву Тіна зробила після виступу однієї з учасниць проекту.
Тіна Кароль і Дан Балан
Instagram @goloskrainy_official
Так, під час ефіру на сцену вийшла учасниця Василіса Старшова, яка виконала пісню "Complicated". Першим на голос дівчини обернувся Балан. Більш того, артист не зміг стриматися і навіть вийшов до учасниці на сцену.
Незважаючи на те, що до дівчини повернулися і інші тренери, вона обрала тренером саме Дана. Після чого Каменських поцікавилася у Кароль: "А ти не ревнуєш?"
На що Тіна несподівано для всіх зізналася:
"Так, я ревную".
Тіна Кароль
кадр з відео
"Ти збентежила мене вперше за багато років. У мене з'явилися нові почуття. Я раніше не відчував такого. Мене це надихнуло, і я написав цілий альбом...", – зізнався Балан у відповідь на слова Тіни .
Дан Балан
кадр з відео
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що команда "Жіночого кварталу" пожартувала над відносинами української співачки Тіни Кароль та молдавського музиканта Дана Балана.
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