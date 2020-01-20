"Ревную": Кароль несподівано зізналася в почуттях до Балана

Українська співачка Тіна Кароль зізналася в почуттях до Дана Балана під час шоу " Голос країни-10 ", який стартував 19 січня.

Несподівану заяву Тіна зробила після виступу однієї з учасниць проекту.

Тіна Кароль і Дан Балан Instagram @goloskrainy_official

Так, під час ефіру на сцену вийшла учасниця Василіса Старшова, яка виконала пісню "Complicated". Першим на голос дівчини обернувся Балан. Більш того, артист не зміг стриматися і навіть вийшов до учасниці на сцену.

Незважаючи на те, що до дівчини повернулися і інші тренери, вона обрала тренером саме Дана. Після чого Каменських поцікавилася у Кароль: "А ти не ревнуєш?"

На що Тіна несподівано для всіх зізналася:

"Так, я ревную".

Тіна Кароль кадр з відео

"Ти збентежила мене вперше за багато років. У мене з'явилися нові почуття. Я раніше не відчував такого. Мене це надихнуло, і я написав цілий альбом...", – зізнався Балан у відповідь на слова Тіни .

Дан Балан кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що команда "Жіночого кварталу" пожартувала над відносинами української співачки Тіни Кароль та молдавського музиканта Дана Балана.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!