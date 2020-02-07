Рецепт незвичайних, але приголомшливо смачних котлет

Якщо ви хочете внести різноманітність у ваше домашнє меню, неодмінно зверніть увагу на рецепт дуже смачних котлет з сардин.

Багато господинь можуть навіть і не здогадуватися, що з рибної консерви можна приготувати котлети. Однак це дійсно так – страва вийде неймовірно соковитою і ситною. А щоб надати котлетам особливого смаку, до них спеціально замішується рис.

Всього за 30 хвилин вам вдасться приготувати приголомшливо смачні котлети, які здивують ваших рідних і близьких, а також стануть справжньою окрасою святкового столу.

FoodOboz рекомендує ознайомитися з докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування котлет з сардин за наступним посиланням.

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