Решетова вперше показала обличчя сина від Тіматі: як виглядає малюк

Наречена російського репера Тіматі Анастасія Решетова вперше показала обличчя їхнього сина Ратміра.

Так, знімок, на якому нарешті можна роздивитися, як виглядає малюк, дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Анастасія Решетова і Тіматі Instagram @volkonskaya.reshetova

На довгоочікуваній фотографії Решетова з сином лежать на дивані і дивляться в камеру:

"Ось такий у нас Тімурич. На кого схожий?", – таким підписом супроводила знімок дівчина.

Примітно, що фото викликало бурхливу реакцію серед шанувальників зіркової пари. У коментарях користувачі почали засипати маму і сина компліментами:

"Найкрасивіший чоловік планети", "Очі татові", "Ратмір на тата дуже схожий", "Взяв все найкраще від батьків по зовнішності".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анастасія Решетова вперше після пологів показала, як виглядає її фігура в купальнику.

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