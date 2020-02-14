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14 лютого • оновлено в 07:35
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Решетова вперше показала обличчя сина від Тіматі: як виглядає малюк

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Наречена російського репера Тіматі Анастасія Решетова вперше показала обличчя їхнього сина Ратміра.

Так, знімок, на якому нарешті можна роздивитися, як виглядає малюк, дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Анастасія Решетова і Тіматі

Анастасія Решетова і Тіматі

Instagram @volkonskaya.reshetova

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Нареченій Тіматі – 24: найвідвертіші фото Анастасії Решетової

На довгоочікуваній фотографії Решетова з сином лежать на дивані і дивляться в камеру:

"Ось такий у нас Тімурич. На кого схожий?",таким підписом супроводила знімок дівчина.

Примітно, що фото викликало бурхливу реакцію серед шанувальників зіркової пари. У коментарях користувачі почали засипати маму і сина компліментами:

"Найкрасивіший чоловік планети", "Очі татові", "Ратмір на тата дуже схожий", "Взяв все найкраще від батьків по зовнішності".

Решетова вперше показала обличчя сина від Тіматі: як виглядає малюк
Решетова вперше показала обличчя сина від Тіматі: як виглядає малюк
Решетова вперше показала обличчя сина від Тіматі: як виглядає малюк
Решетова вперше показала обличчя сина від Тіматі: як виглядає малюк
Решетова вперше показала обличчя сина від Тіматі: як виглядає малюк

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анастасія Решетова вперше після пологів показала, як виглядає її фігура в купальнику.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особи
Анастасія Решетова Тіматі
Місце
Росія
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