Решетник розкрив стать майбутньої третьої дитини

Obozrevatel Люди 09:28, 31.10.2020

Ведучий популярного шоу "Холостячка" Григорій Решетник, який зовсім скоро стане батьком втретє, розсекретив стать майбутньої дитини.

Під час пост-шоу "Холостячка" зірка заявив, що вони з дружиною чекають хлопчика.

Крім того, про радісну новину Решетник повідомив в Instagram-акаунті.

"У нас буде третій хлопчик. Люблю тебе Христина Решетняк. Обожнюю вас #решетнякфемілі", – підписав зворушливо сімейне фото знаменитість.

Григорій Решетник та його родина.

До слова, Григорій і Христина Решетники одружилися 10 жовтня 2010 року. 2013 року у подружжя народився син Іван, а 2017 року – Дмитро. У липні цього року пара повідомила про те, що чекають на третю дитину. Малюк народиться ближче до зими.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, модель Карлі Клосс вперше стане мамою.

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