Решетник показав нове фото новонародженого малюка і розсекретив ім'я
Ведучий популярного реаліті-шоу "Холостячка" Григорій Решетник, який нещодавно став батьком втретє, розсекретив ім'я новонародженого сина.
На сторінці в Instagram Решетник опублікував зворушливий знімок, на якому позує сам ведучий, його дружина і новонароджений малюк.
В дописі до фото знаменитість розсекретив ім'я сина.
"Олександр Григорович Решетник", – підписав фото шоумен.
Варто відзначити, що Григорій і Христина Решетники виховують також ще двох дітей: 7-річного Івана та 3-річного Дмитра.
Нагадаємо, як писав OBOZREVATEL, раніше дружина телеведучого Решетника похвалилася зовнішнім виглядом через добу після пологів.