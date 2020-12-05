Решетник показав нове фото новонародженого малюка і розсекретив ім'я

Ведучий популярного реаліті-шоу "Холостячка" Григорій Решетник, який нещодавно став батьком втретє, розсекретив ім'я новонародженого сина.

На сторінці в Instagram Решетник опублікував зворушливий знімок, на якому позує сам ведучий, його дружина і новонароджений малюк.

В дописі до фото знаменитість розсекретив ім'я сина.

"Олександр Григорович Решетник", – підписав фото шоумен.

Варто відзначити, що Григорій і Христина Решетники виховують також ще двох дітей: 7-річного Івана та 3-річного Дмитра.

Нагадаємо, як писав OBOZREVATEL, раніше дружина телеведучого Решетника похвалилася зовнішнім виглядом через добу після пологів.