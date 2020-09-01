Решетник, Чехова, Борисова та інші: як знаменитості повели дітей до школи. Фото

Багато українських та російських знаменитостей 1 вересня відвели своїх дітей в школу й оприлюднили в соцмережах фотографії з цієї події.

OBOZREVATEL пропонує подивитися як виглядають діти Григорія Решетника, Анфіси Чехової, Юлії Барановської, Дани Борисової та інших зірок на шкільній лінійці.

Український телеведучий Григорій Решетник показав свого сина, який пішов в перший клас. Він побажав хлопчикові "цікавих шкільних пригод" в коментарях до свого посту.

"Наш перший першокласник. Синку, бажаємо тобі цікавих шкільних пригод. Завжди віримо в тебе і дуже любимо! Ти крутий", – написав телеведучий.

Син Решетника Ваня (Instagram Григорія Решетника)

Російська телеведуча Анфіса Чехова показала свого сина-третьокласника і зазначила, що хлопчик дуже хвилювався перед походом до школи.

"Мій зайчик улюблений пішов сьогодні в 3-й клас. Вчора весь вечір хвилювався, як його зустрінуть шкільні друзі, а побачивши свою вчительку, почав її обіймати. Вона у нас дуже хороша. Лінійки в цьому році не було, дітей можна було провести тільки до шкільних дверей. Але ми вже раді, що нарешті можна вчитися в реальній школі, а не дистанційно. Так що привітайте мене, я мама третьокласника", – написала телеведуча.

Анфіса Чехова з сином Соломоном (Instagram Анфіси Чехової)

Російська телеведуча Дана Борисова привітала школярів з 1 вересня й опублікувала фото зі своєю донькою Поліною.

"Зі святом, старшокласники та першокласники. Завжди такий чудовий настрій 1 вересня. Будьте розумниками й налаштуйтеся на марафон перемог цього дня", – написала вона.

Дана Борисова з донькою Поліною (Instagram Дани Борисової)

Російський співак Філіп Кіркоров показав своїх дітей на перше вересня, а також батька.

"З днем ​​знань! Нехай новий навчальний рік буде багатий на найяскравіші події та круті відкриття! Ура!", – написав співак.

Діти Кіркорова та його батько (Instagram Філіпа Кіркорова)

Російська актриса, зірка серіалу "Вороніни" Катерина Волкова опублікувала зворушливе фото з донькою Єлизаветою, яка йде вже в третій клас.

"Знову в школу! Доброго ранку, сьогодні ми вже пішли в третій клас. Вітаємо всіх з початком навчального року! Дорогі вчителі та батьки, вам особливо бажаю сил і терпіння", – написала актриса.

Катерина Волкова з чоловіком і донькою (Instagram Катерини Волкової)

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