Українська реперка Alyona Alyona стала учасницею нового сезону проекту "Танці з зірками" на каналі "1+1". Артистка прийняла виклик від ведучого Дмитра Танковича, який напередодні також погодився на участь.

Відповідне відео Alyona Alyona опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Далі вона передала виклик учаснику гуртів "Время и Стекло" і MOZGI Позитиву (щоб переглянути, доскролльте новину до кінця).

"Я приймаю виклик від Дмитра Танковича. Позитив, давай без негативу, тому що ти наступний. Зустрінемося на паркеті", – висловилася в ролику зірка.

Реперка Альона Альона стане учасницею "Танців з зірками" Instagram Alyona Alyona

Олексій Завгородній (Позитив) поки не відповів на виклик виконавиці. Читайте про всіх учасників нового сезону "Танців з зірками" в матеріалі OBOZREVATEL.

Участь Alyona Alyona в шоу "Танці з зірками" спровокувала ажіотаж в мережі. Шанувальники зірки активно підтримали її в коментарях і відзначили, що новий сезон проекту стане найцікавішим.

Реперка Alyona Alyona стала сенсацією нового сезону шоу "Танці з зірками" Instagram Alyona Alyona

Реперка Alyona Alyona стала сенсацією нового сезону шоу "Танці з зірками" Instagram Alyona Alyona

Реперка Alyona Alyona стала сенсацією нового сезону шоу "Танці з зірками" Instagram Alyona Alyona

Нагадаємо, вже відомі імена восьми зіркових учасників нового сезону "Танців з зірками" – це Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дар'я Петрожицька, Юлія Саніна, Слава Камінська, Дмитро Танкович та Alyona Alyona. Також раніше назвали імена трьох журі на шоу. Ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма і легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярного українського співака Олега Винника, якого назвали першим учасником нового сезону шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару з хореографом Оленою Шоптенко. Також дізнайтеся, з ким вийдуть на паркет екс-солістки групи "ВІА Гра" Надія Мейхер і Санта Дімопулос, та актори Тарас Цимбалюк і Дарина Петрожицька.