Репер з РФ Noize MC присвятив пісню Чорнобилю: в мережі ажіотаж
Популярний російський репер Іван Алексєєв, більш відомий як Noize MC, присвятив пісню пам'яті жертв катастрофи Чорнобильської АЕС.
Відповідне відео артист опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).
Зокрема, в композиції є такі рядки (далі наводимо текст мовою оригіналу):
"...Куда-то срочно всем скопом отъехали отцы
И возвращаются на "скорых"
Совсем недавно он веселым был и живым
Но уязвимости пропорции искажены
Ткани поражены, рыдания чьей-то жены
Блуждают эхом в коридорах
Пустеет город, трещат приборы..."
Нова пісня викликала ажіотаж у мережі. Шанувальники не змогли приховати свого захоплення і подякували Noize MC за композицію.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що пожежник, який гасив ЧАЕС разом з Василем Ігнатенко, розкритикував серіал HBO.