Репер з РФ Noize MC присвятив пісню Чорнобилю: в мережі ажіотаж

Анна Міхно люди 13:58, 26.04.2020 Оновлено: 14:01, 26.04.2020

Популярний російський репер Іван Алексєєв, більш відомий як Noize MC, присвятив пісню пам'яті жертв катастрофи Чорнобильської АЕС.

Відповідне відео артист опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Noize MC
outstyle.org

Зокрема, в композиції є такі рядки (далі наводимо текст мовою оригіналу):

"...Куда-то срочно всем скопом отъехали отцы

И возвращаются на "скорых"

Совсем недавно он веселым был и живым

Но уязвимости пропорции искажены

Ткани поражены, рыдания чьей-то жены

Блуждают эхом в коридорах

Пустеет город, трещат приборы..."

Noize MC
myslo.ru

Нова пісня викликала ажіотаж у мережі. Шанувальники не змогли приховати свого захоплення і подякували Noize MC за композицію.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що пожежник, який гасив ЧАЕС разом з Василем Ігнатенко, розкритикував серіал HBO.

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