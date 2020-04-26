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26 квітня • оновлено в 14:54
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Репер з РФ Noize MC присвятив пісню Чорнобилю: в мережі ажіотаж

1.7т
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Популярний російський репер Іван Алексєєв, більш відомий як Noize MC, присвятив пісню пам'яті жертв катастрофи Чорнобильської АЕС.

Відповідне відео артист опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Noize MC

Noize MC

outstyle.org

Зокрема, в композиції є такі рядки (далі наводимо текст мовою оригіналу):

"...Куда-то срочно всем скопом отъехали отцы

И возвращаются на "скорых"

Совсем недавно он веселым был и живым

Но уязвимости пропорции искажены

Ткани поражены, рыдания чьей-то жены

Блуждают эхом в коридорах

Пустеет город, трещат приборы..."

Noize MC

Noize MC

myslo.ru

Нова пісня викликала ажіотаж у мережі. Шанувальники не змогли приховати свого захоплення і подякували Noize MC за композицію.

Репер з РФ Noize MC присвятив пісню Чорнобилю: в мережі ажіотаж
Репер з РФ Noize MC присвятив пісню Чорнобилю: в мережі ажіотаж
Репер з РФ Noize MC присвятив пісню Чорнобилю: в мережі ажіотаж
Репер з РФ Noize MC присвятив пісню Чорнобилю: в мережі ажіотаж
Репер з РФ Noize MC присвятив пісню Чорнобилю: в мережі ажіотаж
Репер з РФ Noize MC присвятив пісню Чорнобилю: в мережі ажіотаж
Репер з РФ Noize MC присвятив пісню Чорнобилю: в мережі ажіотаж

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що пожежник, який гасив ЧАЕС разом з Василем Ігнатенко, розкритикував серіал HBO.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
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