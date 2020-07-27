Репер Тіматі покинув Black Star: рішення назвали "кінцем епохи" в шоу-бізнесі РФ

Російський репер Тіматі оголосив, що він більше не є артистом лейбла Black Star. Музикант зазначив, що буде будувати сольну кар'єру.

При цьому він збереже свої частки і права в немузичних напрямках бізнесу Black Star: фаст-фуді Black Star Burger, картингу та автомийках. Також фітнес-клуби, барбершопи та салони краси перейдуть особисто до нього. Про своє рішення музикант написав на особистій сторінці в Instagram.

"Я засидівся на місці і перестав бачити там для себе розвиток. Прийшов час соло. Хлопцям – удачі, з цього моменту кожен сам за себе. Плани у мене, звісно, є, і вони масштабні!" – зазначив виконавець.

Instagram Тіматі

Instagram Тіматі

За даними російських ЗМІ, причиною відходу Тіматі від бізнесу могло стати невдоволення політикою компанії останніх трьох років. У нього були напружені стосунки з іншими засновниками, в тому числі через обтяжливі контракти для артистів.

Instagram Тіматі

Instagram Тіматі

Instagram Тіматі

Instagram Тіматі

У свою чергу, прихильники Тіматі відзначили, що його відхід з Black Star є "кінцем епохи". Інші ж вказали, що не хочуть вірити в цю новину.

Instagram Тіматі

Instagram Тіматі

Instagram Тіматі

Instagram Тіматі

Лейбл Black Star був створений близько 14 років тому Тіматі (Тимуром Юнусовим) і його друзями – Павлом Кур'яновим і Вальтером Леруссе. Почавши зі створення музики і продюсування, вони перейшли і в інші сфери – бургери, одяг і навіть тату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно репер Тіматі публічно обматюкав і обізвав "твариною" журналістку і громадського діяча Ксенію Собчак. Музикант висловився про те, що Собчак його "дістала" за всі роки знайомства.