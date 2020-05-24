Репер Серьога відібрав дітей у ексдружини: жінці вдалося зустрітися з одним із синів
Ексдружині репера Серьоги (справжнє ім'я Сергій Пархоменко), який у лютому відібрав у неї двох дітей, Поліні Ололо вдалося зустрітися з одним із синів.
Про це жінка розповіла в коментарі ТСН.
Так, за словами Поліни, днями знайомі сказали їй, що бачили хлопчиків на території готельного комплексу під Києвом. Жінка поїхала туди, де зустрілася з одним із синів – Платоном.
Однак хлопчик дуже боявся, що зараз їх побачить тато й розлютився:
"Мені складно, чесно. Навіщо ти нас знайшла? Зараз тато побачить. Тато сказав, що ти забезпечена. А як ми будемо гроші заробляти?", – сказав Платон.
"Я буду заробляти, тому нічого не треба буде заробляти. У нас є гроші, все у нас є. З чого ви взяли, що у нас немає грошей? Це все придумав тато!", – відповіла сину Поліну.
Однак повідомляється, що хлопчик відмовився їхати додому з мамою.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Поліна Ололо, у якої Серьога в лютому цього року відібрав дітей, заявила про алкогольну залежність репера.