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24 травня • оновлено в 10:33
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Репер Серьога відібрав дітей у ексдружини: жінці вдалося зустрітися з одним із синів

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Ексдружині репера Серьоги (справжнє ім'я Сергій Пархоменко), який у лютому відібрав у неї двох дітей, Поліні Ололо вдалося зустрітися з одним із синів.

Про це жінка розповіла в коментарі ТСН.

Репер Серьога відібрав синів у ексдружини Поліни

Репер Серьога відібрав синів у ексдружини Поліни

Так, за словами Поліни, днями знайомі сказали їй, що бачили хлопчиків на території готельного комплексу під Києвом. Жінка поїхала туди, де зустрілася з одним із синів – Платоном.

Однак хлопчик дуже боявся, що зараз їх побачить тато й розлютився:

"Мені складно, чесно. Навіщо ти нас знайшла? Зараз тато побачить. Тато сказав, що ти забезпечена. А як ми будемо гроші заробляти?", – сказав Платон.

"Я буду заробляти, тому нічого не треба буде заробляти. У нас є гроші, все у нас є. З чого ви взяли, що у нас немає грошей? Це все придумав тато!", – відповіла сину Поліну.

Поліна Ололо з дітьми

Поліна Ололо з дітьми

Instagram @polina_lola

Однак повідомляється, що хлопчик відмовився їхати додому з мамою.

Поліна Ололо з дітьми

Поліна Ололо з дітьми

Instagram @polina_lola

Репер Серьога

Репер Серьога

clutch.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Поліна Ололо, у якої Серьога в лютому цього року відібрав дітей, заявила про алкогольну залежність репера.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Сергій Пархоменко ("Серьога")
Місце
Україна
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