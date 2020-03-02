Колишня дружина репера Серьоги Поліна Ололо, у якої він відібрав їхніх спільних дітей, заявила, що артист відвіз хлопчиків до Криму.

Так, за словами жінки, їй вдалося це з'ясувати за допомогою свого адвоката. Про це вона повідомила виданню Starhit.

Поліна Ололо і Серьога Фото: instagram/polina_lola

"Моєму адвокату вдалося зв'язатися з представниками Серьоги. Вони повідомили, що він поїхав з дітьми в невідомому напрямку. В цей час у нього були гастролі в США. За допомогою запиту адвоката нам вдалося встановити, що діти 1 лютого перетнули кордон Криму на машині з херсонською реєстрацією, далі їхня доля невідома до сьогоднішнього дня!" – підкреслила Ололо.

Поліна Ололо з дітьми Фото: instagram/polina_lola

Поліна зазначила, що не розуміє, чому колишній чоловік вирішив з нею так обійтися. Адже раніше репер легко йшов на контакт: вони підтримували дружні стосунки заради дітей.

Поліна Ололо і Серьога Фото: instagram/polina_lola

"Він стверджує, що діє в інтересах дітей. Але це схоже на помсту або гру власного его. Хоча ми розлучилися п'ять років тому і в цілому спілкувалися нормально", – зізналася жінка.

Крім того, вона додала, що синам погано живеться з батьком. Вона заявила, що Серьога часто буває грубий з ними.

Поліна Ололо і Серьога з сином Фото: instagram/polina_lola

"Восени періодично діти плакали, сумували, хотіли додому, але водночас боялися батька. Він міг поставити їх на гречку або покарати прилюдно. Сини говорили, що іноді залишаються одні в закритому будинку!" – підсумувала Ололо.

До речі, зараз Поліна і її адвокат готують заяву в правоохоронні органи, а також документи для подачі в суд. Хоч Ололо і не перебувала з репером в офіційному шлюбі, права на дітей у них рівні.

Поліна Ололо з дітьми Фото: instagram/polina_lola

Як раніше писав OBOZREVATEL, Серьога буде вчитися в Харківському національному аерокосмічному університеті "ХАІ". Артист подав документи на факультет літакобудування і повідомив про це в Instagram.

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