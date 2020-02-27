"Дітей не бачу": Серьога відібрав синів у колишньої дружини

Колишня дружина репера Серьоги Поліна Ололо заявила, що артист відібрав у неї дітей – синів Марка та Платона і вона має намір судитися з ним.

Жінка повідомила виданню "Сегодня", що Сергій Пархоменко утримує дітей і перешкоджає їх зустрічам.

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Колишня дружина Серьоги додала, що вона не знає, де знаходяться її сини, і не має можливості спілкуватися з ними навіть по телефону.

"Мій колишній чоловік Сергій Пархоменко забрав дітей і останнім часом перешкоджає нашим зустрічам, контакту, і я не знаю, де вони знаходяться, він ретельно приховує їх. Історія триває півроку. Але останні місяці взагалі якесь свавілля. Віддала я їх на місяць до нього на відпочинок, потім методом провокації він забрав їх на рік. Зараз я не маю можливості навіть почути їх. і, до речі, діти живуть зі сторонніми людьми, а іноді і одні", – стверджує Поліна Ололо.

Спільно з юристами вона вже готує заяву в правоохоронні органи, а також судовий позов.

"В даний момент Сергій Пархоменко активно відвідує програми, висловлюючись про те, що він героїчно виховує своїх дітей самостійно, коли насправді дітей забрали від мене, їх матері, і ретельно приховують їх! Дітей я не бачу, не чую, і всім наближеним до їх життя заборонений будь-який контакт зі мною. З цього приводу вже готується заява в правоохоронні органи, і також готуються документи для подачі в суд на Пархоменко Сергія", – каже Поліна.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Серьога буде вчитися в Харківському національному аерокосмічному університеті "ХАІ". Артист подав документи на факультет літакобудування і повідомив про це в Instagram.

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