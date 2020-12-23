Репер Серьога - про смерть Кернеса: ось і здійснилось, замовлення виконано. Відео

Білоруський репер Серьога (Сергій Пархоменко) присвятив вірш меру Харкова Геннадію Кернесу, якого поховали 23 грудня.

Він записав його на відео і опублікував на своїй сторінці к Facebook. Його також транслювали під час церемонії прощання з міським головою (щоб прочитати весь текст і подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Серьога прочитав вірш на згадку про Кернеса.

Зокрема, виконавець згадав про замах на Кернеса в 2014 році, зрадників і сумний кінець. Також Серьога зазначив, що за часів цього мера Харків "був квітучим".

Повний текст вірша репера (мовою оригіналу):

"Вот и свершилось, исполнен заказ,

Будьте спокойны враги и товарищи.

На полуслове застыла строка,

Пулю отлили давно ведь, тогда еще.

Выстрел! Он рухнул тогда на бегу

Новости, домыслы в помеси с ложью.

В терть в этот день повезло не стрелку,

Смерть, как работа, бывает отложена.

Город стал садом, великим, цветным

Смерть и восторг и влюбленные толпами.

Чтобы гуляли здесь по выходным,

Спорил с судьбою Геннадий Адольфович.

Ветер холодный несет эту скорбь,

Где холуи, что клялись ему в верности?

Слышали? Ночью прислали эскорт,

С нами нет больше Геннадия Кернеса.

Буд-то бы сон, буд-то бы морок больной

Трудно душе, что читает у гроба стих,

Стул на колесах стоит и теперь пустой,

Без пассажира у края пропасти".

(Відео – Facebook Сергія Пархоменка)

Facebook Сергія Пархоменка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Геннадій Кернес, обраний мером Харкова на третій термін під час місцевих виборів цієї осені, помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

У середу, 23 грудня, Харків попрощався Кернесом. У похороні, за даними МВС, взяли участь 110 тисяч осіб.

Нагадаємо, що раніше вдова міського голови Оксана Гайсинська опублікувала відеоролик з кадрами церемонії прощання і похорону чоловіка.