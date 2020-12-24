Репер Серьога присвятив вірш Кернесу: ось і здійснилось, виконано заказ. Відео
Білоруський репер Серьога (Сергій Пархоменко) присвятив вірш меру Харкова Геннадію Кернесу, якого поховали 23 грудня.
Він записав його на відео і опублікував на своїй сторінці к Facebook. Його також транслювали під час церемонії прощання з міським головою (щоб прочитати весь текст і подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Зокрема, виконавець згадав про замах на Кернеса в 2014 році, зрадників і сумний кінець. Також Серьога зазначив, що за часів цього мера Харків "був квітучим".
Повний текст вірша репера (мовою оригіналу):
"Вот и свершилось, исполнен заказ,
Будьте спокойны враги и товарищи.
На полуслове застыла строка,
Пулю отлили давно ведь, тогда еще.
Выстрел! Он рухнул тогда на бегу
Новости, домыслы в помеси с ложью.
В терть в этот день повезло не стрелку,
Смерть, как работа, бывает отложена.
Город стал садом, великим, цветным
Смерть и восторг и влюбленные толпами.
Чтобы гуляли здесь по выходным,
Спорил с судьбою Геннадий Адольфович.
Ветер холодный несет эту скорбь,
Где холуи, что клялись ему в верности?
Слышали? Ночью прислали эскорт,
С нами нет больше Геннадия Кернеса.
Буд-то бы сон, буд-то бы морок больной
Трудно душе, что читает у гроба стих,
Стул на колесах стоит и теперь пустой,
Без пассажира у края пропасти".
(Відео – Facebook Сергія Пархоменка)
Як повідомляв OBOZREVATEL, Геннадій Кернес, обраний мером Харкова на третій термін під час місцевих виборів цієї осені, помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.
У середу, 23 грудня, Харків попрощався Кернесом. У похороні, за даними МВС, взяли участь 110 тисяч осіб.
Нагадаємо, що раніше вдова міського голови Оксана Гайсинська опублікувала відеоролик з кадрами церемонії прощання і похорону чоловіка.