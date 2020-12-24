Репер Серьога присвятив вірш Кернесу: ось і здійснилось, виконано заказ. Відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Люди
1,7 т.
Серьога присвятив вірш Кернесу

Білоруський репер Серьога (Сергій Пархоменко) присвятив вірш меру Харкова Геннадію Кернесу, якого поховали 23 грудня.

Він записав його на відео і опублікував на своїй сторінці к Facebook. Його також транслювали під час церемонії прощання з міським головою (щоб прочитати весь текст і подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Серьога прочитав вірш на згадку про Кернеса.

Зокрема, виконавець згадав про замах на Кернеса в 2014 році, зрадників і сумний кінець. Також Серьога зазначив, що за часів цього мера Харків "був квітучим".

Повний текст вірша репера (мовою оригіналу):

"Вот и свершилось, исполнен заказ,

Будьте спокойны враги и товарищи.

На полуслове застыла строка,

Пулю отлили давно ведь, тогда еще.

Выстрел! Он рухнул тогда на бегу

Новости, домыслы в помеси с ложью.

В терть в этот день повезло не стрелку,

Смерть, как работа, бывает отложена.

Город стал садом, великим, цветным

Смерть и восторг и влюбленные толпами.

Чтобы гуляли здесь по выходным,

Спорил с судьбою Геннадий Адольфович.

Ветер холодный несет эту скорбь,

Где холуи, что клялись ему в верности?

Слышали? Ночью прислали эскорт,

С нами нет больше Геннадия Кернеса.

Буд-то бы сон, буд-то бы морок больной

Трудно душе, что читает у гроба стих,

Стул на колесах стоит и теперь пустой,

Без пассажира у края пропасти".

(Відео – Facebook Сергія Пархоменка)

Facebook Сергія Пархоменка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Геннадій Кернес, обраний мером Харкова на третій термін під час місцевих виборів цієї осені, помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

У середу, 23 грудня, Харків попрощався Кернесом. У похороні, за даними МВС, взяли участь 110 тисяч осіб.

Нагадаємо, що раніше вдова міського голови Оксана Гайсинська опублікувала відеоролик з кадрами церемонії прощання і похорону чоловіка.

УкраїнаХарківСергій Пархоменко ("Серьога")Геннадій Кернес