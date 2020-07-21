Репер Серьога пояснив, чому відібрав дітей в ексдружини

Репер Серьога (Сергій Пархоменко) пояснив, що вирішив забрати своїх синів від колишньої дружини Поліни Ололо до Харкова заради блага дітей.

Про це він розповів у власному документальному фільмі "Тихая заводь", в якому показав умови, в яких ростуть 11-річний Марк і 8-річний Платон (відео дивіться нижче).

Серьога одного разу побачив, як Марк грає у футбол. За словами артиста, у хлопчика не дуже добре виходило, і він запропонував сину на місяць-два переїхати до нього жити і тренуватися.

Поліна Ололо з дітьми Фото: instagram/polina_lola

"Приблизно в цей час почали надходити скарги від вихователів на Платона щодо його поведінки. Став неврівноваженим, неконтрольовані викиди емоцій, часто негативних. Надійшла пропозиція витратити якісь кошти на психолога, на що я відповів: "Я сам впораюся з ситуацією. Дитині не потрібен психолог. Дитині потрібен батько". І вони поїхали зі мною в Харків", – пояснив Пархоменко.

Артист запевнив, що присвячує вихованню хлопчиків весь свій час. Він вже навчив Марка і Платона бути самостійними: обов'язково робити зарядку, готувати собі їжу, вчитися. Комп'ютерні ігри в сім'ї заборонені, діти дивляться тільки пізнавальні фільми, інколи можуть подивитися "крутий бойовик". Багато часу вони присвячують спорту.

Також з ними живе дідусь, який проходить реабілітацію після інфаркту. Пархоменко запевнив, що принципово не підвищує на дітей голос і не застосовує покарання.

"Ніякої катастрофи в тому, що батьки іноді бачать процес виховання і освіти своїх дітей по-різному, немає. Коли їм не вдається прийти до спільного знаменника, справа вирішується в суді, для цього він й існує", – додав Серьога.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Поліна Ололо заявила на репера Серьогу в поліцію, щоб побачити своїх синів.