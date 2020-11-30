Репер Баста назвав себе українцем, але відмовився говорити про Крим. Відео

Російський репер Баста (Василь Вакуленко), в інтерв'ю телеведучій Ксенії Собчак, відмовився відповідати на питання про те, кому належить Крим. При цьому, він заявив, що вважає себе наполовину українцем.

Відповідне відео було розміщено на каналі Собчак в YouTube. За словами Басти, він не хоче обговорювати цю тему, адже вона, як він вважає, розпалює конфлікт між Україною та Росією (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Я не веду розмов про те, чий Крим. Я вважаю, що висловлювання на цю тему розпалюють ненависть між Україною та Росією. Я – українець, моя бабуся з Києва, дід з Кривого Рогу, моя мама – українка. І я вважаю себе наполовину українцем. Я дбайливо ставлюся до України та Росії, але вважаю, що необдумані висловлювання, можливо модні або немодні, підкидають дрова у цю піч", – заявив репер.

Тоді Собчак уточнила, що Україна закриває свої кордони для тих, хто публічно визнає Крим російською територією або відвідує півострів без відома української влади. При цьому Баста не зміг чітко відповісти на запитання, чи транслює він у своїх піснях ідеологію "русского міра".

Нагадаємо, що у 2017 році реперу Басті заборонили в'їзд в Україну і внесли до списку осіб, які загрожують безпеці країни. У вересні 2020 року стало відомо, що СБУ виключила артиста з "чорного списку". Примітно, що репер з 2014 по 2015 рік неодноразово відвідував тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, а також несхвально висловлювався про Україну та коментував її цілісність в інтерв'ю росЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український актор і режисер кримськотатарського походження Ахтем Сейтаблаєв висловився про ситуацію в Криму. Він заявив, що саме бездіяльність влади до 2014 року призвела до того, що тимчасова окупація півострова стала можливою.