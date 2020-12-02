Репер Баста має намір приїхати в Україну з концертом після виведення з "чорного списку" СБУ: у мережі розгорнулися суперечки

Софія Ковнір Люди 11:58, 2.12.2020 Оновлено: 12:16, 2.12.2020

Російський репер Баста (Василь Вакуленко), якому раніше СБУ забороняла відвідувати Україну, планує провести концерт у Києві. Він відбудеться влітку 2021 року.

З 16 вересня служби зняли заборону з артиста, тому продаж квитків уже стартував. Про це стало відомо на сторінці в Facebook Concert.ua.

Так, його виступ заплановано на 25 і 26 червня 2021 року в Stereo Plaza.

Баста планує провести концерт у Києві
Concert.ua

Варто зазначити, що в 2017 році СБУ заборонила Басті в'їзд до України через те, що він відвідував окупований Крим. А 16 вересня 2020 року його вивели з "чорного списку".

У мережі користувачі бурхливо відреагували на новину. Багато хто розкритикував артиста і вважає, що йому не місце в Україні.

"Гроші не пахнуть. Вася в комерси пішов, від минулих текстів і сенсу не залишилося, і сліду", "Знову "яка різниця", "Такі штуки все одно доведеться скасовувати", "Що, знову концерт зривати?", "А нічого, що він відвідував Крим? СБУ, ау", – написали в коментарях.

Зазначимо, что більшість негативних коментарів незабаром було видалено.

Баста планує провести концерт у Києві
Скриншот
Баста планує провести концерт у Києві
Скриншот: 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Баста (Василь Вакуленко), в інтерв'ю телеведучій Ксенії Собчак відмовився відповідати на питання про те, кому належить Крим. Водночас він заявив, що вважає себе наполовину українцем.

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