Репер Баста має намір приїхати в Україну з концертом після виведення з 'чорного списку' СБУ: у мережі розгорнулися суперечки

Російський репер Баста (Василь Вакуленко), якому раніше СБУ забороняла відвідувати Україну, планує провести концерт у Києві. Він відбудеться влітку 2021 року.

З 16 вересня служби зняли заборону з артиста, тому продаж квитків уже стартував. Про це стало відомо на сторінці в Facebook Concert.ua.

Так, його виступ заплановано на 25 і 26 червня 2021 року в Stereo Plaza.

Варто зазначити, що в 2017 році СБУ заборонила Басті в'їзд до України через те, що він відвідував окупований Крим. А 16 вересня 2020 року його вивели з "чорного списку".

У мережі користувачі бурхливо відреагували на новину. Багато хто розкритикував артиста і вважає, що йому не місце в Україні.

"Гроші не пахнуть. Вася в комерси пішов, від минулих текстів і сенсу не залишилося, і сліду", "Знову "яка різниця", "Такі штуки все одно доведеться скасовувати", "Що, знову концерт зривати?", "А нічого, що він відвідував Крим? СБУ, ау", – написали в коментарях.

Зазначимо, что більшість негативних коментарів незабаром було видалено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Баста (Василь Вакуленко), в інтерв'ю телеведучій Ксенії Собчак відмовився відповідати на питання про те, кому належить Крим. Водночас він заявив, що вважає себе наполовину українцем.