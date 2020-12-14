Реклама із Санта-Клаусом у реанімації спровокувала скандал у Британії: чим вона не догодила глядачам

Благодійна організація Національної служби охорони здоров'я Великобританії (NHS Charities Together) зняла різдвяну рекламу, в якій Санта-Клаус потрапляє в реанімацію з коронавірусом. Ролик спровокував скандал у мережі.

Так, відео під назвою "Подарунок" з'явилося на YouTube-каналі NHS, і одразу стало вірусним. За сюжетом, перед Різдвом літній чоловік потрапляє в реанімацію, де лікарі починають боротися за його життя. Після наданої медиками допомоги він лежить на лікарняному ліжку і відповідає на листи дітей. Уже після виписки лікарі дізнаються, що лікували Санта-Клауса (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Як пише видання Business Insider, багато користувачів розкритикували рекламний ролик у мережі. Вони заявили, що він може травмувати дітей, які й так багато пережили 2020 року, і не готові бачити улюбленого персонажа на лікарняному ліжку. Згодом ролик видалили з YouTube-каналу NHS.

До речі, в організації попросили вибачення за публікацію відео. Однак представники NHS також заявили, що воно не транслювалося на телебаченні й не призначалося для дітей.

"Ми просимо вибачення у батьків, чиї діти засмутилися після перегляду реклами, і в самих дітей, хоча вони не були цільовою аудиторією", – зазначили в організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Санта-Клаус відкрив різдвяний сезон 2020 року онлайн. Про початок святкового періоду казковий дідусь оголосив у своїй резиденції у фінському Рованіємі.