Рейтинг найпопулярніших зірок за версією IMDb: хто в нього потрапив

База даних фільмів IMDb (Internet Movie Database) опублікувала рейтинг 10 найпопулярніших знаменитостей.

Серед них опинилися Аня Тейлор-Джой, Ана де Армас, Марго Роббі та інші. Про це стало відомо на сайті IMDb.

Ана де Армас

Голлівудська актриса стала популярною після виконання головної ролі в мелодраматичному телесеріалі "Чорна лагуна". Також відома за фільмами "Секс, вечірки та брехня", "Тупик".

Ана де Армас Elle

Джулія Гарнер

Юна американська актриса відома за ролями у фільмах "Добре бути тихонею", "Останнє вигнання диявола: Друге пришестя" і "Місто гріхів 2".

Джулія Гарнер Кино-Театр.РУ

Аня Чалотра

Британська актриса найбільш відома своїми ролями в серіалах "Жага мандрів" і "Вбивства за алфавітом". Також вона виконавиця ролі Йенніфер у серіалі "Відьмак" від Netflix.

Аня Чалотра The Witcher

Міллі Боббі Браун

Молода актриса відома ролями у фільмах і серіалах "Дивні речі", "Одного разу в країні чудес", "Морська поліція: Спецвідділ", "Американська сімейка" і "Анатомія пристрасті".

Міллі Боббі Браун MediaLeaks

Ерін Моріарті

Американська актриса була номінована на премію Гільдії кіноакторів США за роль у фільмі "Капітан Фантастик".

Ерін Моріарті krot.info

Австралійська актриса знялася у відомих фільмах "Вовк з Уолл-стріт", "Загін самогубців", "Бетмен", "Хижі птахи".

Марго Роббі Кино-Театр.РУ

Ейдан Галлахер

Американський актор найбільш відомий за роллю в серіалі "Ніккі, Ріккі, Діккі і Дон" і "Академія Амбрелла".

Ейдан Галлахер Sm News

Аня Тейлор-Джой

Актриса стала популярна завдяки головній ролі у фільмі "Хід королеви" від Netflix.

Аня Тейлор-Джой РБК

Лінда Карделліні

Американська актриса відома за участю в багатьох серіалах, зокрема за ролями студентки Ліндсі Уїр в серіалі "Хулігани і ботани".

Лінда Карделліні Кино-Театр.РУ

Англійський актор відомий за ролями з фільмів "Війна Богів: Безсмертні", "Серед білого дня", серіалів "Тюдори" і "Відьмак".

Генрі Кавілл Beltion Game

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше серіал "Чорнобиль" від HBO очолив рейтинг найкращих серіалів усіх часів на сайті IMDb.