Реготали до останнього: відомий комік помер прямо на сцені

У британському місті Бістер прямо на сцені помер відомий стендап-комік Ян Когніто.

За даними ВВС, 60-річний артист під час виступу розмовляв з публікою і раптово почав задихатися.

Когніто замовк і сів на кілька хвилин, а глядачі навіть не підозрювали, що йому стало зле. Вони подумали, що це частина сценарію і почали реготати.

Як з'ясувалося, комік зле себе почував ще до концерту, але вирішив не скасовувати захід. Іронічною і фатальною стала фраза, яку він виголосив перед смертю.

"Уявіть, що у мене трапиться інсульт, а коли я прокинусь, розмовлятиму валлійською", – сказав він, викликавши сміх.

Ян Когніто ВВС

Дивна поведінка коміка викликала тривогу організаторів. Вони викликали лікарів, але ті вже не могли допомогти, тому що через напад він помер. Багато хто до останнього вважав, що це розіграш, і чекали, що він скаже "бу".

Справжнє ім'я Яна Когніто – Пол Барбері. Він народився в 1958 році, а підкорювати сцену почав у середині вісімдесятих років. Його знайомі розповіли, що смерть на сцені була саме тим способом, яким він хотів піти з життя, "за винятком, що він хотів би більше грошей".

У 1999 році Ян Когніто був удостоєний звання кращого стендапера за версією Time Out.

Ян Когніто Facebook

MSN Entertainment

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