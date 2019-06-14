Регіні Тодоренко – 29: еротичні фото знаменитої українки (18+)

У п'ятницю, 14 червня свій день народження святкує українська телеведуча, екс-зірка проекту "Орел і Решка" Регіна Тодоренко. Артистці виповнлося 29 років.

Наразі більшість фанатів знає Регіну як зразкову маму і дружину російського виконавця Влада Топалова – артистка вийшла заміж в жовтні 2018 року, а вже в грудні народила первістка, сина Михайла.

Незважаючи на нинішнє амплуа "берегині домашнього вогнища", раніше Тодоренко нерідко відрізнялася і дуже зухвалими діями, наприклад оголеними фотосесіями (в тому числі і для популярних чоловічих глянців). OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку найгарячіших фото Регіни Тодоренко.

Регіна Тодоренко Чоловічий журнал MAXIM

Регіна Тодоренко Instagram

Регіна Тодоренко Чоловічий журнал MAXIM

Регіна Тодоренко Чоловічий журнал MAXIM

Регіна Тодоренко Чоловічий журнал MAXIM

Регіна Тодоренко Чоловічий журнал MAXIM

Регіна Тодоренко Чоловічий журнал MAXIM

Регіна Тодоренко Чоловічий журнал MAXIM

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Тодоренко здивувала шанувальників пікантним фото. Артистка похвалилася своїми формами і апетитною фігурою, поставши перед камерами у відвертому бікіні. Багато шанувальників Регіни відзначили, що на фотографії присутня занадто багато фотошопу і артистка виглядає неприродно.

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