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Регіні Тодоренко – 29: еротичні фото знаменитої українки (18+)

5.4тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 14 червня свій день народження святкує українська телеведуча, екс-зірка проекту "Орел і Решка" Регіна Тодоренко. Артистці виповнлося 29 років.

Наразі більшість фанатів знає Регіну як зразкову маму і дружину російського виконавця Влада Топалова – артистка вийшла заміж в жовтні 2018 року, а вже в грудні народила первістка, сина Михайла.

Незважаючи на нинішнє амплуа "берегині домашнього вогнища", раніше Тодоренко нерідко відрізнялася і дуже зухвалими діями, наприклад оголеними фотосесіями (в тому числі і для популярних чоловічих глянців). OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку найгарячіших фото Регіни Тодоренко.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Чоловічий журнал MAXIM

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"Хочемо дівчинку": Тодоренко розповіла про свою вагітність
Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Instagram

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Чоловічий журнал MAXIM

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Чоловічий журнал MAXIM

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Чоловічий журнал MAXIM

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Чоловічий журнал MAXIM

Новини
"Ось це форми!" Напівоголена Тодоренко звабила мережу
Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Чоловічий журнал MAXIM

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Чоловічий журнал MAXIM

Новини
"Хочеться запхати назад": Топалов дивно висловився про дитину від Тодоренко

# фанвстреча СЬОГОДНІ !!! ФАН-зустріч !!! Хлопці, нарешті ми з вами можемо потроїти фан-зустріч, про яку ви так давно просите! Вона відбудеться вже 22 травня о 19:00 в новому флагманському магазині Calzedonia на Арбаті, 35! Там же пройде супер-круте захід, присвячений запуску нової колекції купальників 😉Часть з них ви вже могли спостерігати на мені, а іншу частину зможете побачити завтра. І не тільки побачити, а й послухати від мене Лайфхак про подорожі, і обговорити головні тренди літа разом з редактором журналу Marie Claire і моїм стилістом Алісою! Буде ще безліч подарунків, знижок і, звичайно, літній настрій! Чекаю вас усіх! До зустрічі завтра в магазині Calzedonia на Арбаті, 35 😘 #calzedonia #calzedoniarussia #italianbeachwear #marieclairerussia @calzedonia @marieclairerussia Фото - @tuponogova_volkova Style - @alisaboha Mua & hair - @yanabuzychkina

Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko)

Новини
"Немає совісті!" Тодоренко жорстко відповіла хейтерам через фото в купальнику

#turkey #weekend @spicehotelbelek Ще трохи в'яла, але вже прагне до успіху 💪🏻😈мать 😆 Якби ви знали, як рука хотіла відретушувати стегна, як палець здригнувся, побачивши зайвого жиру на боках, 🙈 ще й до всього добив останній пост з ідеальною фігурою @annasedokova 😍 Але слова чоловіка "я люблю тебе будь-яку" зупинили мої пустотливі рученята. Нехай у кожного з нас буде людина, яка відчуває до нас найпрекрасніші в світі емоції, саме добре в Миру почуття - безумовну любов. # регінапутешественніца # регінатодоренко Купальник - @calzedonia

Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko)

# ПобежаліНаРаботу Матусі, не переживайте, син за кадром з моєю сестрою і хресної, ситий, гріється на сонечку (ПІД ПАРАСОЛЬКОЮ)! 😉 А взагалі я хотіла розповісти про те, як страшно мені було погодитися на зйомку в купальниках @calzedonia після пологів, бачачи в дзеркалі обвислий живіт і в'ялі стегна. Виявилося, правильне харчування, ГВ, Йога і стрес творять чудеса 😃. Якщо цікаво, можу написати, ніж харчувалася протягом 3х місяців. Писати?) # Регінапутешественніца # регінатодоренко #calzedonia Mua & hair - @yanabuzychkina Стиль - @alisaboha

Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Тодоренко здивувала шанувальників пікантним фото. Артистка похвалилася своїми формами і апетитною фігурою, поставши перед камерами у відвертому бікіні. Багато шанувальників Регіни відзначили, що на фотографії присутня занадто багато фотошопу і артистка виглядає неприродно.

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Особа
Регіна Тодоренко
Теги
шоу-бизнесшоу "Орел і Решка"день народження
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кому-то эта шлюха интересна?
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