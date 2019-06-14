Регіні Тодоренко – 29: еротичні фото знаменитої українки (18+)

У п'ятницю, 14 червня свій день народження святкує українська телеведуча, екс-зірка проекту "Орел і Решка" Регіна Тодоренко. Артистці виповнлося 29 років.
Наразі більшість фанатів знає Регіну як зразкову маму і дружину російського виконавця Влада Топалова – артистка вийшла заміж в жовтні 2018 року, а вже в грудні народила первістка, сина Михайла.
Незважаючи на нинішнє амплуа "берегині домашнього вогнища", раніше Тодоренко нерідко відрізнялася і дуже зухвалими діями, наприклад оголеними фотосесіями (в тому числі і для популярних чоловічих глянців). OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку найгарячіших фото Регіни Тодоренко.
Регіна Тодоренко
Чоловічий журнал MAXIM
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Чоловічий журнал MAXIM
Регіна Тодоренко
Чоловічий журнал MAXIM
Регіна Тодоренко
Чоловічий журнал MAXIM
Регіна Тодоренко
Чоловічий журнал MAXIM
Регіна Тодоренко
Чоловічий журнал MAXIM
Регіна Тодоренко
Чоловічий журнал MAXIM
Bahama-Mama 😘😘😘 Це межа мрій. Джонні Депп і Копперфілд придбали собі по острову на Багамах. Що потрібно робити, щоб купити острів за кілька мільйонів доларів ???? Є варіанти? Вульгарність не пропонувати 😬 Фото - @ oleg.avilov # регінапутешественніца # орелірешка # регінатодоренко
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Багато з вас ставлять мені запитання про те, як я приходила в форму після народження дитини. Ті, кому це цікаво, заходьте за посиланням в сторіз і читайте спец.матеріал на сайті @glamour_russia 😘 На фото я через 3 місяці після пологів на зйомках рекламної кампанії @calzedonia ❤️
#turkey #weekend @spicehotelbelek Ще трохи в'яла, але вже прагне до успіху 💪🏻😈мать 😆 Якби ви знали, як рука хотіла відретушувати стегна, як палець здригнувся, побачивши зайвого жиру на боках, 🙈 ще й до всього добив останній пост з ідеальною фігурою @annasedokova 😍 Але слова чоловіка "я люблю тебе будь-яку" зупинили мої пустотливі рученята. Нехай у кожного з нас буде людина, яка відчуває до нас найпрекрасніші в світі емоції, саме добре в Миру почуття - безумовну любов. # регінапутешественніца # регінатодоренко Купальник - @calzedonia
# ПобежаліНаРаботу Матусі, не переживайте, син за кадром з моєю сестрою і хресної, ситий, гріється на сонечку (ПІД ПАРАСОЛЬКОЮ)! 😉 А взагалі я хотіла розповісти про те, як страшно мені було погодитися на зйомку в купальниках @calzedonia після пологів, бачачи в дзеркалі обвислий живіт і в'ялі стегна. Виявилося, правильне харчування, ГВ, Йога і стрес творять чудеса 😃. Якщо цікаво, можу написати, ніж харчувалася протягом 3х місяців. Писати?) # Регінапутешественніца # регінатодоренко #calzedonia Mua & hair - @yanabuzychkina Стиль - @alisaboha
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Тодоренко здивувала шанувальників пікантним фото. Артистка похвалилася своїми формами і апетитною фігурою, поставши перед камерами у відвертому бікіні. Багато шанувальників Регіни відзначили, що на фотографії присутня занадто багато фотошопу і артистка виглядає неприродно.
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