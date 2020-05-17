Регіна Збарська: історія найскандальнішої манекенниці СРСР
Регіна Збарська свого часу була однією з найяскравіших радянських манекенниць, у СРСР її називали "королевою подіуму", а за кордоном – "найкрасивішою зброєю Кремля" і "радянською Софі Лорен".
Але доля Регіни була трагічною. Модель померла в психіатричній лікарні у віці 52 років. OBOZREVATEL згадував історію радянської красуні.
Краса, молодість і гарні манери
Регіна Збарська народилася 27 вересня 1935 року у Вологді в родині офіцера Миколи Колеснікова. Батько обрав для неї незвичайне для того часу ім'я Регіна, яке в перекладі з латинської означає "цариця".
Після школи дівчина вирушила підкорювати столицю. У Москві вона вступила на економічний факультет ВДІКу. Насправді Регіна мріяла зніматися в кіно, але потрапити на акторське відділення без підготовки шансів практично не було.
У студентські роки Регіна прагнула бути гостею всіх богемних вечірок. Вона вміла підтримати розмову, знала дві мови і володіла гарними манерами.
Після закінчення вишу дівчина безуспішно намагалася потрапити на знімальні майданчики "Мосфільму", але якось Регіну помітила художниця і модельєр Віра Аралова. Вона запросила її працювати в Загальносоюзний Будинок Моделей.
Королева радянських подіумів
У СРСР професія моделі вважалася не престижною, а скоріше сумнівною. Моделей тоді називали сухо "демонстрантами одягу".
Але Регіна Збарська пишалася собою і раділа новому життю, адже завдяки подіуму вона стала справжньою знаменитістю. У 1961 році вона блищала в Парижі на показі радянських манекенниць.
Збарська була єдиною моделлю, якій під час поїздок за кордон дозволялося відлучатися в місто на прогулянку без супроводу КДБ. За існуючими в СРСР жорсткими інструкціями іншим радянським манекенницям подібні "вільності" і не снилися.
Аборт і розрив шлюбу
На початку 60-х році Регіна вийшла заміж. Її чоловіком став московський художник Фелікс-Лев Збарський. Завдяки своєму чоловікові і модельєру В'ячеславу Зайцеву Регіна Збарська познайомилася з безліччю іноземних знаменитостей, які приїжджали до СРСР.
У 1967 році Регіна завагітніла, але Збарський не хотів дітей, до того ж у моделі була запланована тривала поїздка до Монреалю. Збарська зважилася на аборт, після чого намагалася придушити почуття провини антидепресантами. У цей час художник пішов від дружини спочатку до актриси Маріанни Вертинської, а потім до Людмили Максакової, яка народила йому сина.
Це стало сильним потрясінням для Регіни Збарської, але вона не втрачала надії відновити сім'ю. Однак, коли модель зрозуміла, що Збарський їде з країни (в 1972 році чоловік емігрував до Ізраїлю, потім до США), то порізала собі вени і потрапила до психіатричної лікарні.
Після лікування Регіна намагалася продовжити кар'єру, але дивлячись на свої фото для журналу та на свіжі, юні обличчя нових манекенниць, Регіна, яка постаріла і поглдшала, зрозуміла, що її час безповоротно минув.
Політичний скандал і самогубство
У 1973 році у Регіни Збарської зав'язався роман з молодим югославським журналістом, який використав її для досягнення власної слави. Повернувшись на батьківщину, він випустив книгу німецькою мовою "Сто ночей з Регіною Збарською", яка містила відверті еротичні сцени та фото, а також інформацію про нібито зв'язки Збарської з членами ЦК і доноси на інших манекенниць.
Після гучного політичного скандалу Регіна Збарська тричі намагалася накласти на себе руки, і з третьої спроби їй це вдалося – вона померла в лікарні, отруївшись снодійним, в листопаді 1987 року у віці 52 років.
"Регіна Збарська була не просто приголомшливою красунею, але й розумницею. У неї трагічна доля. Але я її завжди любив. Взяв до Будинку моди" типовою фігурою" – манекенницею, на якій робили примірки. Працювала вона й просто прибиральницею. Я її всіляко підтримував до останнього", – сказав про неї В'ячеслав Зайцев в інтерв'ю журналу "Огонек".
У 2015 році компанії FILM.UA та Shpil зняли 12-серійний фільм "Червона королева", знятий за мотивами біографії Регіни Збарської.
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