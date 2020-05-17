Регіна Збарська: історія найскандальнішої манекенниці СРСР

Регіна Збарська свого часу була однією з найяскравіших радянських манекенниць, у СРСР її називали "королевою подіуму", а за кордоном – "найкрасивішою зброєю Кремля" і "радянською Софі Лорен".

Але доля Регіни була трагічною. Модель померла в психіатричній лікарні у віці 52 років. OBOZREVATEL згадував історію радянської красуні.

Регіна Збарська на обкладинці журналу "Мода" wikipedia.org

Краса, молодість і гарні манери

Регіна Збарська народилася 27 вересня 1935 року у Вологді в родині офіцера Миколи Колеснікова. Батько обрав для неї незвичайне для того часу ім'я Регіна, яке в перекладі з латинської означає "цариця".

Після школи дівчина вирушила підкорювати столицю. У Москві вона вступила на економічний факультет ВДІКу. Насправді Регіна мріяла зніматися в кіно, але потрапити на акторське відділення без підготовки шансів практично не було.

У студентські роки Регіна прагнула бути гостею всіх богемних вечірок. Вона вміла підтримати розмову, знала дві мови і володіла гарними манерами.

Після закінчення вишу дівчина безуспішно намагалася потрапити на знімальні майданчики "Мосфільму", але якось Регіну помітила художниця і модельєр Віра Аралова. Вона запросила її працювати в Загальносоюзний Будинок Моделей.

Регіна Збарська Pinterest

Королева радянських подіумів

У СРСР професія моделі вважалася не престижною, а скоріше сумнівною. Моделей тоді називали сухо "демонстрантами одягу".

Але Регіна Збарська пишалася собою і раділа новому життю, адже завдяки подіуму вона стала справжньою знаменитістю. У 1961 році вона блищала в Парижі на показі радянських манекенниць.

Збарська була єдиною моделлю, якій під час поїздок за кордон дозволялося відлучатися в місто на прогулянку без супроводу КДБ. За існуючими в СРСР жорсткими інструкціями іншим радянським манекенницям подібні "вільності" і не снилися.

Регіна Збарська і В'ячеслав Зайцев instagram.com/roma_ravich

Регіна Збарська і В'ячеслав Зайцев РІА Новини

Аборт і розрив шлюбу

На початку 60-х році Регіна вийшла заміж. Її чоловіком став московський художник Фелікс-Лев Збарський. Завдяки своєму чоловікові і модельєру В'ячеславу Зайцеву Регіна Збарська познайомилася з безліччю іноземних знаменитостей, які приїжджали до СРСР.

У 1967 році Регіна завагітніла, але Збарський не хотів дітей, до того ж у моделі була запланована тривала поїздка до Монреалю. Збарська зважилася на аборт, після чого намагалася придушити почуття провини антидепресантами. У цей час художник пішов від дружини спочатку до актриси Маріанни Вертинської, а потім до Людмили Максакової, яка народила йому сина.

Регіна Збарська Pinterest

Це стало сильним потрясінням для Регіни Збарської, але вона не втрачала надії відновити сім'ю. Однак, коли модель зрозуміла, що Збарський їде з країни (в 1972 році чоловік емігрував до Ізраїлю, потім до США), то порізала собі вени і потрапила до психіатричної лікарні.

Після лікування Регіна намагалася продовжити кар'єру, але дивлячись на свої фото для журналу та на свіжі, юні обличчя нових манекенниць, Регіна, яка постаріла і поглдшала, зрозуміла, що її час безповоротно минув.

Регіна Збарська instagram.com/women_of_theworld

Політичний скандал і самогубство

У 1973 році у Регіни Збарської зав'язався роман з молодим югославським журналістом, який використав її для досягнення власної слави. Повернувшись на батьківщину, він випустив книгу німецькою мовою "Сто ночей з Регіною Збарською", яка містила відверті еротичні сцени та фото, а також інформацію про нібито зв'язки Збарської з членами ЦК і доноси на інших манекенниць.

Після гучного політичного скандалу Регіна Збарська тричі намагалася накласти на себе руки, і з третьої спроби їй це вдалося – вона померла в лікарні, отруївшись снодійним, в листопаді 1987 року у віці 52 років.

"Регіна Збарська була не просто приголомшливою красунею, але й розумницею. У неї трагічна доля. Але я її завжди любив. Взяв до Будинку моди" типовою фігурою" – манекенницею, на якій робили примірки. Працювала вона й просто прибиральницею. Я її всіляко підтримував до останнього", – сказав про неї В'ячеслав Зайцев в інтерв'ю журналу "Огонек".

У 2015 році компанії FILM.UA та Shpil зняли 12-серійний фільм "Червона королева", знятий за мотивами біографії Регіни Збарської.

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