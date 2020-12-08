Регіна Тодоренко здивувала зміною іміджу: у мережі з'явилося відео

Співачка й телеведуча Регіна Тодоренко кардинально змінила імідж і перефарбувала волосся в рожевий колір. У мережі шанувальники оцінили новий образ знаменитості.

За словами ведучої, вона сама не очікувала, що може зважитися на такі зміни. Відповідні фото та відео Тодоренко опублікувала на своїй сторінці в Instagram (їх можна побачити нижче).

"Я теж не очікувала. За опитуванням я зрозуміла, що занадто стабільна, адже 50% опитаних відповіли, що мій максимум – це натуральний колір волосся. Як вам Регіна Петрівна?" – підписала кадр зірка.

Регіна Тодоренко перефарбувала волосся Instagram Тодоренко

Фанати телеведучої залишилися в захваті від її нового кольору волосся. Знаменитість буквально засипали компліментами й зазначили, що їй личать зміни.

"Дуже личить цей колір!", "Це дуже цікаво, молодець!", "Стала яскравішою за колишню", "Вау! Як красиво", – пишуть у коментарях.

Фанати телеведучої залишилися в захваті Скриншот

Шанувальники засипали Тодоренко компліментами Скриншот

Тодоренко викликала захват новим кольором волосся Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Регіна Тодоренко заговорила про проблеми в шлюбі з чоловіком Владом Топаловим.