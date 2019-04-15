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"Регіна тебе вб'є!" Топалов спантеличив мережу фото з дружиною і сином

6.1тЧитати матеріал російською

Російський співак Влад Топалов, чоловік телеведучої Регіни Тодоренко, опублікував у мережі кумедне сімейне фото.

Так, знімком він поділився на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що Влад позував в авто, притуливши палець до свого рота (такий жест означає тишу). А на задньому плані красувалися його спляча дружина та син.

"Їдемо до старини Гіпноса і Морфея. Деякі трішки раніше доїхали", — написав Топалов.

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Шанувальники в коментарях під публікацією одразу ж стали писати, що "Регіна вб'є співака за таку публікацію".

"Регіна тебе вб'є!" Топалов спантеличив мережу фото з дружиною і сином
"Регіна тебе вб'є!" Топалов спантеличив мережу фото з дружиною і сином
"Регіна тебе вб'є!" Топалов спантеличив мережу фото з дружиною і сином

Також багато підписників засипали новоспечених батьків компліментами.

"Регіна тебе вб'є!" Топалов спантеличив мережу фото з дружиною і сином
"Регіна тебе вб'є!" Топалов спантеличив мережу фото з дружиною і сином
"Регіна тебе вб'є!" Топалов спантеличив мережу фото з дружиною і сином
"Регіна тебе вб'є!" Топалов спантеличив мережу фото з дружиною і сином

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський співак Влад Топалов висловився проти успіхів його дружини, української співачки і телеведучої Регіни Тодоренко, зазначивши, що йому не подобається те, чим вона займається.

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Особи
Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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