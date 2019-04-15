"Регіна тебе вб'є!" Топалов спантеличив мережу фото з дружиною і сином

Російський співак Влад Топалов, чоловік телеведучої Регіни Тодоренко, опублікував у мережі кумедне сімейне фото.

Так, знімком він поділився на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що Влад позував в авто, притуливши палець до свого рота (такий жест означає тишу). А на задньому плані красувалися його спляча дружина та син.

"Їдемо до старини Гіпноса і Морфея. Деякі трішки раніше доїхали", — написав Топалов.

Шанувальники в коментарях під публікацією одразу ж стали писати, що "Регіна вб'є співака за таку публікацію".

Також багато підписників засипали новоспечених батьків компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський співак Влад Топалов висловився проти успіхів його дружини, української співачки і телеведучої Регіни Тодоренко, зазначивши, що йому не подобається те, чим вона займається.

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