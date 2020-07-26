Помер ведучий шоу "Хто хоче стати мільйонером": його називали найбільш працьовитою людиною в шоу-бізнесі

У США 25 липня у віці 88 років помер Реджис Філбін, телеведучий американської версії шоу "Хто хоче стати мільйонером?", актор і співак.

Про це пише CNN із посиланням на заяву сім'ї актора. "Ми глибоко засмучені тим, що наш улюблений Реджис Філбін помер минулої ночі з природних причин, за місяць до свого 89-річчя", – йдеться в заяві родичів телеведучого.

Вони подякували шанувальникам Філбіна за "неймовірну підтримку протягом його 60-річної кар'єри", а також попросили усамітнення, поки оплакують втрату.

"Його сім'я і друзі вдячні за час, який ми провели з ним – за його тепло, його легендарне почуття гумору і його виняткову здатність перетворювати кожен день у щось, про що варто говорити", – сказано в повідомленні.

Реджіс Філбін. Wall Street Journal

Реджіс Філбін народився в Нью-Йорку 25 серпня 1931 року. На американському телебаченні почав працювати з 50-х.

Філбін вів розважальні програми і телеігри, в тому числі "Хто хоче стати мільйонером?" із 1999 до 2002-го і 2009 роках. Преса часто називала його "найбільш працелюбною людиною в шоу-бізнесі".

Ведучий виграв шість премій "Еммі" й ряд інших нагород, удостоєний зірки на Алеї слави в Голлівуді. Його було внесено в книгу рекордів Гіннесса за рекорд із проведеного перед телекамерами часу.

Філбін брав участь у зйомках і озвучуванні фільмів: "Джек і Джилл" (2011), "Піноккіо" (2002), "Дадлі Справедливий" (1999) і ін., серіалів: "Кручене місто" (1996-2002), "Сейнфелд" (1990-1998), "Ця дівчина" (1966-1971) та ін., персонажів у мультфільмах: "Сімпсони" (1989-2015), "Шрек 3" (2007), "Геркулес" (1998-1999) і ін.

Реджіс Філбін. Entertainment Weekly

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