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"Реакція була миттєвою": з'явилися нові подробиці про смерть Алли Вербер

3.3т Читати матеріал російською

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак з'ясувала подробиці про смерть фешн-директора ЦУМу Алли Вербер.

Вона написала в своєму Telegram-каналі, що родичі повідомили їй про те, як бізнес-леді провела останній рік, і лікарі боролися за неї життя.

"Алла Вербер стало зле вчора ввечері. Вона перебувала в італійському містечку Форте-дей-Мармі. Увечері вчора її відвезли в лікарню з діагнозом "сепсис", зараження крові. Миттєва реакція. Її підключили до апарата, боротися за життя прилетіли ізраїльські лікарі. Ось ті подробиці, які вдалося дізнатися від близьких людей", – прокоментувала Собчак.

Алла Вербер в липні на роботі

Алла Вербер в липні на роботі

instagram / verberalla

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За її словами, дочка Вербер Катя разом з дітьми зараз біля покійної та перебуває у важкому психологічному стані.

"Алла Костянтинівна весь рік хворіла, перенесла на ногах два запалення легенів, а ніхто й не знав. Сьогодні вранці її не стало. А я була на її 60-річчі минулого року в Барвиха Лакшері Вілладж і бачила успішну і яскраву жінку", – додала Собчак.

"Реакція була миттєвою": з'явилися нові подробиці про смерть Алли Вербер

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес смерть хвороба
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