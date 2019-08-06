"Реакція була миттєвою": з'явилися нові подробиці про смерть Алли Вербер

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак з'ясувала подробиці про смерть фешн-директора ЦУМу Алли Вербер.

Вона написала в своєму Telegram-каналі, що родичі повідомили їй про те, як бізнес-леді провела останній рік, і лікарі боролися за неї життя.

"Алла Вербер стало зле вчора ввечері. Вона перебувала в італійському містечку Форте-дей-Мармі. Увечері вчора її відвезли в лікарню з діагнозом "сепсис", зараження крові. Миттєва реакція. Її підключили до апарата, боротися за життя прилетіли ізраїльські лікарі. Ось ті подробиці, які вдалося дізнатися від близьких людей", – прокоментувала Собчак.

Алла Вербер в липні на роботі instagram / verberalla

За її словами, дочка Вербер Катя разом з дітьми зараз біля покійної та перебуває у важкому психологічному стані.

"Алла Костянтинівна весь рік хворіла, перенесла на ногах два запалення легенів, а ніхто й не знав. Сьогодні вранці її не стало. А я була на її 60-річчі минулого року в Барвиха Лакшері Вілладж і бачила успішну і яскраву жінку", – додала Собчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Алла Вербер померла 6 серпня після того, як у неї стався анафілактичний шок, який спровокував відмову органів і обширний інфаркт.

Незадовго до смерті вона відвідала ювілей Ігоря Крутого в Туреччині, де виглядала цілком здоровою і щасливою.

Зірки масово оплакали бізнес-леді й повідомили, що індустрія моди носитиме траур.

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