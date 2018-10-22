Розрив Кличка і Панеттьєрі: стало відомо про новий крок актриси

Американська акторка, екс-дружина Володимира Кличко Хайден Панеттьєрі, познайомила батьків із новим бойфрендом.

Стосунки Хайден і Брайана Хікерсона вийшли на новий рівень, відтак вона наважилася відрекомендувати своїм близьким нового коханого чоловіка, про це повідомляє E News.

Закохані вирушили до рідного міста зірки — Сент-Огастін, що у штаті Флорида. За інформацією інсайдерів, зустріч пройшла дуже приязно.

"Вона, безумовно, не намагалася приховати той факт, що у неї є новий хлопець. Здавалося, що всі з кола її друзів прихильні до нього", — розповіли очевидці.

Наразі невідомо, чи Хайден познайомить бойфренда із 3-річною донькою Кайєю-Євдокією. Адже дівчинка живе разом із батьком — Володимиром Кличком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий український боксер Володимир Кличко розлучився зі своєю нареченою і матір'ю його дочки, голлівудською актрисою Хайден Панеттьєрі.