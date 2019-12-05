Головна Новини
5 грудня • оновлено в 13:09
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Разом обідають, ставлять один одному лайки: у мережі помітили стосунки Івлєєвої та Галкіна

1.2т
Читати матеріал російською

У мережі заговорили про надто активну уваги з боку російського гумориста Максима Галкіна до телеведучої Анастасії Івлєєвої.

Так, днями дівчина опублікувала у своєму Instagram відео про відпочинок у ванній з келихом вина.

"Коли сильно терміново потрібно від усього відпочити! Я розслабляюся у ванній і з келихом вина!" написала Анастасія.

Новини
Івлєєва вразила шанувальників худорбою: фото в купальнику

Одним із перших на ролик відреагував Галкін. У коментарях комік поставив три смайли, чим викликав бурхливу реакцію серед підписників Івлєєвої:

Разом обідають, ставлять один одному лайки: у мережі помітили стосунки Івлєєвої та Галкіна
Разом обідають, ставлять один одному лайки: у мережі помітили стосунки Івлєєвої та Галкіна
Разом обідають, ставлять один одному лайки: у мережі помітили стосунки Івлєєвої та Галкіна
Разом обідають, ставлять один одному лайки: у мережі помітили стосунки Івлєєвої та Галкіна
Разом обідають, ставлять один одному лайки: у мережі помітили стосунки Івлєєвої та Галкіна

Показово, що прізвища Івлєєвої та Галкіна вже не вперше разом згадуються в ЗМІ. Так, раніше "Подмосковье сегодня" написало про те, що зірки були помічені в ресторані швидкого харчування KFC.

Максим Галкін і Анастасія Івлєєва

Максим Галкін і Анастасія Івлєєва

Подмосковье сегодня

Також навесні Галкін прийшов на зйомки шоу Івлєєвої. В процесі розмови Максим показав Анастасії листування зі своєю дружиною Аллою Пугачовою, в якому, всупереч очікуванням, не було ніяких провокаційних зізнань.

Максим Галкін і Анастасія Івлєєва

Максим Галкін і Анастасія Івлєєва

Кадр із відео

Максим Галкін і Алла Пугачова

Максим Галкін і Алла Пугачова

Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що шоумен Максим Галкін пожартував про смерть "короля" естради Філіпа Кіркорова.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Анна Міхно
Особи
Максим Галкін Анастасія Івлеева
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги