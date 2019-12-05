Разом обідають, ставлять один одному лайки: у мережі помітили стосунки Івлєєвої та Галкіна

У мережі заговорили про надто активну уваги з боку російського гумориста Максима Галкіна до телеведучої Анастасії Івлєєвої.

Так, днями дівчина опублікувала у своєму Instagram відео про відпочинок у ванній з келихом вина.

"Коли сильно терміново потрібно від усього відпочити! Я розслабляюся у ванній і з келихом вина!" – написала Анастасія.

Одним із перших на ролик відреагував Галкін. У коментарях комік поставив три смайли, чим викликав бурхливу реакцію серед підписників Івлєєвої:

Показово, що прізвища Івлєєвої та Галкіна вже не вперше разом згадуються в ЗМІ. Так, раніше "Подмосковье сегодня" написало про те, що зірки були помічені в ресторані швидкого харчування KFC.

Максим Галкін і Анастасія Івлєєва Подмосковье сегодня

Також навесні Галкін прийшов на зйомки шоу Івлєєвої. В процесі розмови Максим показав Анастасії листування зі своєю дружиною Аллою Пугачовою, в якому, всупереч очікуванням, не було ніяких провокаційних зізнань.

Максим Галкін і Анастасія Івлєєва Кадр із відео

Максим Галкін і Алла Пугачова Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що шоумен Максим Галкін пожартував про смерть "короля" естради Філіпа Кіркорова.

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