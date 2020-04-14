Російський продюсер Андрій Разін різко висловився проти актриси Агати Муценієце, яка заявила, що її чоловік Павло Прилучний побив її та вигнав з маленькими дітьми на вулицю.

Так, на своїй сторінці в Instagram Разін опублікував новий пост, в якому написав, що всі слова Агати проти Павла – брехня.

Агата Муценієце та Павло Прилучний КП

"Все, що вона говорить, що, нібито, її хтось б'є, що, нібито, над нею хтось знущається – це все її вигадки. Паша ніколи не піднімав руку на жінку. Це – повна брехня і вона навмисне все це робить. Вона навмисне знищує Павла і наговорює на нього. Те, що вона робить, – це чисто прибалтійські справи. Як вони ненавиділи нас, так вони нас і ненавидять", – вважає Разін.

За словами продюсера, Агата перетворила життя чоловіка на справжнє пекло:

"Все це цькування влаштовано нею спеціально, тому що вона, як стерво, його ревнує навіть до рушника або до стільця. Вона перетворила життя Павла на справжнє пекло. І дітей навмисне налаштовує проти нього. Така неадекватна поведінка і такий жах, який Павло переживає, не побажаєш навіть своєму ворогові. Все, що вона розповідає пресі – брехня. Жити під одним дахом з такою жінкою неможливо".

Агата Муценієце та Павло Прилучний kino-teatr.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Агата Муценієце зізналася, що вони з актором Павлом Прилучним вирішили розлучитися, тому що перестали один одного розуміти і не могли знайти спільну мову.