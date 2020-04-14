Головна Новини
14 квітня • оновлено в 09:31
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Разін звинуватив Муценієце в скандалі з Прилучним

1.4т
Читати матеріал російською

Російський продюсер Андрій Разін різко висловився проти актриси Агати Муценієце, яка заявила, що її чоловік Павло Прилучний побив її та вигнав з маленькими дітьми на вулицю.

Так, на своїй сторінці в Instagram Разін опублікував новий пост, в якому написав, що всі слова Агати проти Павла – брехня.

Агата Муценієце та Павло Прилучний

Агата Муценієце та Павло Прилучний

КП

"Все, що вона говорить, що, нібито, її хтось б'є, що, нібито, над нею хтось знущається – це все її вигадки. Паша ніколи не піднімав руку на жінку. Це – повна брехня і вона навмисне все це робить. Вона навмисне знищує Павла і наговорює на нього. Те, що вона робить, – це чисто прибалтійські справи. Як вони ненавиділи нас, так вони нас і ненавидять", – вважає Разін.

За словами продюсера, Агата перетворила життя чоловіка на справжнє пекло:

"Все це цькування влаштовано нею спеціально, тому що вона, як стерво, його ревнує навіть до рушника або до стільця. Вона перетворила життя Павла на справжнє пекло. І дітей навмисне налаштовує проти нього. Така неадекватна поведінка і такий жах, який Павло переживає, не побажаєш навіть своєму ворогові. Все, що вона розповідає пресі – брехня. Жити під одним дахом з такою жінкою неможливо".

Агата Муценієце та Павло Прилучний

Агата Муценієце та Павло Прилучний

kino-teatr.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Агата Муценієце зізналася, що вони з актором Павлом Прилучним вирішили розлучитися, тому що перестали один одного розуміти і не могли знайти спільну мову.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
Андрій Разін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги