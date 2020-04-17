Разін накинувся на Пугачову в мережі: що трапилося

Скандальний російський продюсер Андрій Разін звинуватив співачку Аллу Пугачову в крадіжці пісні.

Таку заяву Разін зробив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши новий пост.

Алла Пугачова vokrug.tv

Так, за словами продюсера, Пугачова привласнила собі його композицію "Дощі".

"Багато хто запитує: "Андрій, а коли тобою була записана пісня "А десь далеко йдуть дощі", яку написав Валерій Розумовський спеціально для тебе та чому її потім виконала Алла Пугачова?" Дійсно, вона була написана на моє замовлення Валерієм Розумовським, і була мною записана в 1997 році. Звичайно, для мене був шок, коли в 2007 році я раптом побачив по телебаченню, на "Пісні року", що мою пісню співає Алла Борисівна Пугачова. Тим більше, що за цю пісню я заплатив гроші й співав її сам у своєму альбомі "Ти одна на всій землі", який я випустив у 1997 році й заплатив за неї гроші, і став її правовласником", – пише Разін.

Крім того, продюсер стверджує, що, крім примадонни, його пісню вкрав також співак Валерій Леонтьєв.

"З іншого боку, мені приємно що такі зірки, як Валерій Леонтьєв у 1997 році, переспівують мої пісні (він переспівав пісню "Ельдорадо", яку мені написав Юра Чернавський в 1990 році, за яку я заплатив шалені гроші, і також є її правовласником). До речі, ні Леонтьєв, ні Пугачова не заплатили мені за ці пісні ні копійки. Але головне – це те, що вони – банальні злодюги. І найстрашніше для мене було те, що вони їх споганили своїм виконанням. Я просто був шокований від бездарності виконання моїх пісень", – додав Разін.

Валерій Леонтьєв stolicaonego.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Андрій Разін заявив, що незабаром багатьом зіркам шоу-бізнесу, серед яких і Алла Пугачова з Максимом Галкіним, доведеться продавати своє майно через коронавірус.