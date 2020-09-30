Разін – Кудрявцевій: соліст "Ласкового мая" не батько твого сина, зроби експертизу

Російський продюсер Андрій Разін заявив, що телеведуча Лєра Кудрявцева насправді народила старшого сина Жана не від соліста гурту "Ласкавый май" Сергія Ленюка.

Так, чоловік, який не раз зазначав, що знаменитість прив'язала до себе Ленюка "обманним шляхом", зажадав від Кудрявцевої зробити генетичну експертизу. Також він звинуватив телеведучу в причетності до смерті матері музиканта. Відповідну публікацію Разін розмістив на особистій сторінці в Instagram, відреагувавши таким чином нещодавнє інтерв'ю Кудрявцевої з Ксенією Собчак (щоб переглянути відео, доскролльте новину до кінця).

Сергій Ленюк та Лєра Кудрявцева. колаж

"Чому, Лєрочка, ти не можеш взяти та сказати Ксенії Собчак (вона, до речі, нормально поставилася до того, як ти потрапила в гурт "Ласковый май"), як ти опинилася в ресторані? Як Ленюк з Трофимом спустилися в ресторан і зняли вас разом з твоєю подругою, як ти потрапила до нього в номер і як ти потім причепилася до нашого гурту. Що ж ти правду не розкажеш? Давай зробимо генетичну експертизу, яка покаже, що Ленюк ніякого відношення не має до твоєї дитини. Хоч він і виховував її 16 років, поки ти будувала кар'єру в Москві. І смерть мами Сергія, яка не змогла це пережити, теж на твоїй совісті", – заявив він.

Нагадаємо, що раніше Лєра Кудрявцева подала в суд на Андрія Разіна за численні образи та наклепи. Моральну шкоду, яку продюсер завдав їй та її сім'ї, телеведуча оцінила у 2,5 мільйона рублів. Також нещодавно знаменитість в інтверв`ю для YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" заявила, що не збирається зупинятися на досягнутому: тепер Лєра хоче, щоб на її кривдника завели ще й кримінальну справу.

Лєра Кудрявцева та Андрій Разін. stuki-druki.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведуча Лєра Кудрявцева заявила, що Дмитро Шепелєв знущався з покійної дружини Жанни Фріске.