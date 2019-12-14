Головна Новини
14 грудня • оновлено в 05:46
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Ратаковскі з подругою роздяглися для фото і вразили мережу соковитими формами

1.8т
Читати матеріал російською

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі знялася з подругою без одягу.

Вони рекламували білизну, продемонструвавши соковиті частини тіла у всіх подробицях, а фото і відео зірка опублікувала в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Емілі особисто демонструє нові колекції, але цього разу запросила ще й модель Джемі Лінн, яка вже знімалася в рекламній кампанії Inamorata.

Ратаковскі та Лінн в зеленому комплекті

Ратаковскі та Лінн в зеленому комплекті

instagram / inamoratawoman

Новини
Повністю гола Емілі Ратаковскі завела шанувальників: гарячі фото красуні

Красуні показали кілька різних комплектів: від прозорих з мереживами до тілесних зі стрінгами, у яких висока посадка.

Ратаковскі та Лінн в чорній мереживній білизні

Ратаковскі та Лінн в чорній мереживній білизні

instagram / inamoratawoman

Сподобалися зйомки як жіночій аудиторії, так і чоловічій. Деякі дівчата навіть позаздрили розкішним фігурам красунь.

Ратаковскі в червоній білизні

Ратаковскі в червоній білизні

instagram / inamoratawoman

"Так що ж ви творите, дівчатка? Я з'їла сьогодні 4 шматки торта", "Мені сподобалося, що ви не редагуєте фотографію, щоб прибирати розтяжки", "Боже мій", "Дуже мило", "Вау", "Вогонь" , – відреагували шанувальники.

Ратаковскі та Лінн в бежевій білизні

Ратаковскі та Лінн в бежевій білизні

instagram / inamoratawoman

Ратаковскі з подругою роздяглися для фото і вразили мережу соковитими формами
Ратаковскі з подругою роздяглися для фото і вразили мережу соковитими формами
Ратаковскі з подругою роздяглися для фото і вразили мережу соковитими формами

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілі Ратаковскі блиснула грудьми в блакитному костюмі власної лінії одягу, розбурхавши шанувальників голим тілом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Емілі Ратажковскі
Теги
фотографии фотосессія шоу-бизнес Краса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги