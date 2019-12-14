Ратаковскі з подругою роздяглися для фото і вразили мережу соковитими формами

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі знялася з подругою без одягу.

Вони рекламували білизну, продемонструвавши соковиті частини тіла у всіх подробицях, а фото і відео зірка опублікувала в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Емілі особисто демонструє нові колекції, але цього разу запросила ще й модель Джемі Лінн, яка вже знімалася в рекламній кампанії Inamorata.

Ратаковскі та Лінн в зеленому комплекті instagram / inamoratawoman

Красуні показали кілька різних комплектів: від прозорих з мереживами до тілесних зі стрінгами, у яких висока посадка.

Ратаковскі та Лінн в чорній мереживній білизні instagram / inamoratawoman

Сподобалися зйомки як жіночій аудиторії, так і чоловічій. Деякі дівчата навіть позаздрили розкішним фігурам красунь.

Ратаковскі в червоній білизні instagram / inamoratawoman

"Так що ж ви творите, дівчатка? Я з'їла сьогодні 4 шматки торта", "Мені сподобалося, що ви не редагуєте фотографію, щоб прибирати розтяжки", "Боже мій", "Дуже мило", "Вау", "Вогонь" , – відреагували шанувальники.

Ратаковскі та Лінн в бежевій білизні instagram / inamoratawoman

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілі Ратаковскі блиснула грудьми в блакитному костюмі власної лінії одягу, розбурхавши шанувальників голим тілом.

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