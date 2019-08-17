Ратаковскі з голими грудьми показала відверті фото

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі порадувала шанувальників черговою серією відвертих знімків.

Цього разу вона зізналася на своїй сторінці в Instagram, що пікантну зйомку проводив чоловік Себастьян Беар-МакКлард.

Ратаковскі з чоловіком instagram / emrata

Зірка з'явилася перед камерою, лежачи на дивані у вузькій спідниці і босоніжках. Більше ніякого одягу на ній не було. Однак всі найпікантніші місця Емілі прикрила рукою, зробивши образ розкутим і стриманим одночасно.

Напівоголена Емілі на дивані instagram / emrata

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На іншому фото Емілі вже стояла перед камерою, відпустивши голі груди. Однак чоловік вирішив залишити інтимні моменти за кадром.

Голі груди Емілі Ратаковскі залишилася за кадром instagram / emrata

Емілі Ратаковскі - фото Чб instagram / emrata

Емілі Ратаковскі instagram / emrata

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Ратаковскі спантеличила шанувальників підтримкою бодіпозитива, популярність якого зростає з кожним роком. Вона знялася в провокаційній фотосесії для модного глянцю Harper's Bazaar, продемонструвавши неголені пахви.

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