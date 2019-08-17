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Ратаковскі з голими грудьми показала відверті фото

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Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі порадувала шанувальників черговою серією відвертих знімків.

Цього разу вона зізналася на своїй сторінці в Instagram, що пікантну зйомку проводив чоловік Себастьян Беар-МакКлард.

Ратаковскі з чоловіком

Ратаковскі з чоловіком

instagram / emrata

Зірка з'явилася перед камерою, лежачи на дивані у вузькій спідниці і босоніжках. Більше ніякого одягу на ній не було. Однак всі найпікантніші місця Емілі прикрила рукою, зробивши образ розкутим і стриманим одночасно.

Напівоголена Емілі на дивані

Напівоголена Емілі на дивані

instagram / emrata

Новини
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На іншому фото Емілі вже стояла перед камерою, відпустивши голі груди. Однак чоловік вирішив залишити інтимні моменти за кадром.

Голі груди Емілі Ратаковскі залишилася за кадром

Голі груди Емілі Ратаковскі залишилася за кадром

instagram / emrata

Емілі Ратаковскі - фото Чб

Емілі Ратаковскі - фото Чб

instagram / emrata

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

instagram / emrata

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Ратаковскі спантеличила шанувальників підтримкою бодіпозитива, популярність якого зростає з кожним роком. Вона знялася в провокаційній фотосесії для модного глянцю Harper's Bazaar, продемонструвавши неголені пахви.

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Особа
Емілі Ратажковскі
Теги
фотосессія шоу-бизнес
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это кто...Страшная...утка
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