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30 січня • оновлено в 11:47
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Ратаковскі викликала ажіотаж оголеними сідницями: гарячі фото

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Американська супермодель Емілі Ратаковскі вразила мережу гарячими знімками для рекламної компанії власного бренду білизни Inamorata Woman.

Так, на них зірка позувала зі спини в роздільному комплекті та блакитних спущених джинсах Levi's, засвітивши пружні сідниці. Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Фото: instagram/emrata

"Новий погляд, нова білизна. Завтра", – лаконічно прокоментувала публікацію модель.

Емілі Ратаковскі продемонструвала "п'яту точку"

Емілі Ратаковскі продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі в пікантній фотосесії

Емілі Ратаковскі в пікантній фотосесії

Фото: instagram/emrata

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових знімків Ратаковскі. Вони засипали її компліментами.

"Ось це д*па", "Королева", "Дуже сексуальна, гаряча, красива дівчина", "Чудовий знімок", – написали люди.

Ратаковскі викликала ажіотаж оголеними сідницями: гарячі фото
Ратаковскі викликала ажіотаж оголеними сідницями: гарячі фото
Ратаковскі викликала ажіотаж оголеними сідницями: гарячі фото
Ратаковскі викликала ажіотаж оголеними сідницями: гарячі фото

Пропонуємо подивитися й на інші спокусливі фото Емілі Ратаковскі, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Емілі Ратаковскі у відвертому купальнику

Емілі Ратаковскі у відвертому купальнику

Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі продемонструвала "п'яту точку"

Емілі Ратаковскі продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі засвітила голі груди

Емілі Ратаковскі засвітила голі груди

Фото: instagram/emrata

Спокуслива Емілі Ратаковскі

Спокуслива Емілі Ратаковскі

Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі повністю гола

Емілі Ратаковскі повністю гола

Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі сексуально позує на камеру

Емілі Ратаковскі сексуально позує на камеру

Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі засвітила голі груди

Емілі Ратаковскі засвітила голі груди

Фото: instagram/emrata

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілі Ратаковскі блиснула грудьми в блакитному костюмі власної лінії одягу, вразивши шанувальників голим тілом.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Емілі Ратажковскі
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Какая говорящая фамилия РОТАковски! Шановный редактор! Вы всех гламурных шалав решили переписать?
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Дудко Олег
Дудко Олег
Украинские дрочеры возбудилась.
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