Ратаковскі викликала ажіотаж оголеними сідницями: гарячі фото

Американська супермодель Емілі Ратаковскі вразила мережу гарячими знімками для рекламної компанії власного бренду білизни Inamorata Woman.
Так, на них зірка позувала зі спини в роздільному комплекті та блакитних спущених джинсах Levi's, засвітивши пружні сідниці. Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Емілі Ратаковскі
Фото: instagram/emrata
"Новий погляд, нова білизна. Завтра", – лаконічно прокоментувала публікацію модель.
Емілі Ратаковскі продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі в пікантній фотосесії
Фото: instagram/emrata
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових знімків Ратаковскі. Вони засипали її компліментами.
"Ось це д*па", "Королева", "Дуже сексуальна, гаряча, красива дівчина", "Чудовий знімок", – написали люди.
Пропонуємо подивитися й на інші спокусливі фото Емілі Ратаковскі, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Емілі Ратаковскі у відвертому купальнику
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі засвітила голі груди
Фото: instagram/emrata
Спокуслива Емілі Ратаковскі
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі повністю гола
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі сексуально позує на камеру
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі засвітила голі груди
Фото: instagram/emrata
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілі Ратаковскі блиснула грудьми в блакитному костюмі власної лінії одягу, вразивши шанувальників голим тілом.
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