Ратаковскі викликала ажіотаж оголеними сідницями: гарячі фото

Американська супермодель Емілі Ратаковскі вразила мережу гарячими знімками для рекламної компанії власного бренду білизни Inamorata Woman.

Так, на них зірка позувала зі спини в роздільному комплекті та блакитних спущених джинсах Levi's, засвітивши пружні сідниці. Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Емілі Ратаковскі Фото: instagram/emrata

"Новий погляд, нова білизна. Завтра", – лаконічно прокоментувала публікацію модель.

Емілі Ратаковскі продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі в пікантній фотосесії Фото: instagram/emrata

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових знімків Ратаковскі. Вони засипали її компліментами.

"Ось це д*па", "Королева", "Дуже сексуальна, гаряча, красива дівчина", "Чудовий знімок", – написали люди.

Пропонуємо подивитися й на інші спокусливі фото Емілі Ратаковскі, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Емілі Ратаковскі у відвертому купальнику Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі засвітила голі груди Фото: instagram/emrata

Спокуслива Емілі Ратаковскі Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі повністю гола Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі сексуально позує на камеру Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі засвітила голі груди Фото: instagram/emrata

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілі Ратаковскі блиснула грудьми в блакитному костюмі власної лінії одягу, вразивши шанувальників голим тілом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!