Ратаковскі повністю роздяглася на камеру: пікантне фото

Американська модель Емілі Ратаковскі розбурхала мережу новим відвертим знімком, на якому позувала повністю голою.

Гаряча фотографія з'явилася на сторінці знаменитості в Instagram.

Емілі Ратаковскі Instagram @emrata

На фото Ратаковскі пікантно прикрила голе тіло прозорою шторою. Втім, це не завадило розглянути сексуальні вигини 28-річної моделі.

"Минулого тижня вранці сонце пробралося крізь наші штори", – таким підписом супроводити Емілі пікантну фотографію.

Примітно, що Емілі Ратаковскі – одна з тих зірок, хто досить часто ділиться з шанувальниками в Instagram відвертими фотографіями. У кадрі знаменитість любить показувати свою шикарну фігуру.

Емілі Ратаковскі Instagram @emrata

Емілі Ратаковскі Instagram @emrata

Емілі Ратаковскі Instagram @emrata

Емілі Ратаковскі Instagram @emrata

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Емілі Ратаковскі поділилася з шанувальниками черговим пікантним фото. На ньому зірка позувала в одних лише чорних штанах, оголивши пишні груди.

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