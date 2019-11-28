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29 листопада • оновлено в 11:41
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Ратаковскі оголилася і похвалилася пишними формами: гаряче фото моделі

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Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі викликала захват шанувальників відвертими фото.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фото в купальнику, завдяки якому продемонструвала голі сідниці.

"Привіт. Це мій зад у Inamorata woman (власний бренд Емілі Ратаковскі. – Ред.)", – підписала модель під знімком.

Емілі Ратаковскі показала голі сідниці

Емілі Ратаковскі показала голі сідниці

instagram / emrata

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У коментарях користувачі були в захваті від тіла Ратаковскі й відзначили, що вона володіє розкішними формами.

"У тебе самий чудовий зад", "О, Боже", "Краще фото п'ятої точки, що ви колись поширювали", – написали шанувальники.

Ратаковскі оголилася і похвалилася пишними формами: гаряче фото моделі
Ратаковскі оголилася і похвалилася пишними формами: гаряче фото моделі
Ратаковскі оголилася і похвалилася пишними формами: гаряче фото моделі
Ратаковскі у відвертому купальнику

Ратаковскі у відвертому купальнику

instagram / emrata

Емілі Ратаковскі в спокусливій білизні

Емілі Ратаковскі в спокусливій білизні

instagram / emrata

Емілі Ратаковскі - відверте фото

Емілі Ратаковскі - відверте фото

instagram / emrata

Емілі Ратаковскі - фото

Емілі Ратаковскі - фото

instagram / emrata

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілі Ратаковскі блиснула грудьми в блакитному костюмі власної лінії одягу, розбурхавши шанувальників голим тілом.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Емілі Ратажковскі
Теги
фотографии фотосессія шоу-бизнес Краса
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