Ратаковскі оголилася і похвалилася пишними формами: гаряче фото моделі

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі викликала захват шанувальників відвертими фото.
Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фото в купальнику, завдяки якому продемонструвала голі сідниці.
"Привіт. Це мій зад у Inamorata woman (власний бренд Емілі Ратаковскі. – Ред.)", – підписала модель під знімком.
Емілі Ратаковскі показала голі сідниці
instagram / emrata
У коментарях користувачі були в захваті від тіла Ратаковскі й відзначили, що вона володіє розкішними формами.
"У тебе самий чудовий зад", "О, Боже", "Краще фото п'ятої точки, що ви колись поширювали", – написали шанувальники.
Ратаковскі у відвертому купальнику
instagram / emrata
Емілі Ратаковскі в спокусливій білизні
instagram / emrata
Емілі Ратаковскі - відверте фото
instagram / emrata
Емілі Ратаковскі - фото
instagram / emrata
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілі Ратаковскі блиснула грудьми в блакитному костюмі власної лінії одягу, розбурхавши шанувальників голим тілом.
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