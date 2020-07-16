Распутіна назвала російських артистів "безголосими мавпами": що трапилося

Російська співачка Маша Раступтіна, що є дружиною мільйонера Віктора Захарова, негативно висловилася про шоу-бізнес РФ, назвавши сучасних артистів "безголосими мавпами".

Так, артистка в останні роки рідко з'являється на публіці і досить негативно ставиться до зіркових колег, які, на її думку, лише ганьблять сучасну естраду. Маша Распутіна впевнена, що нинішні артисти розбещують публіку своєю поведінкою, пише "Собеседник".

"По сцені скачуть безголосі і бездумні мавпи. Те, що зараз на плаву – жахливе, все на низькому рівні. Знищують в духовному плані нашу молодь. Марія Шукшина добре сказала: "Нове покоління, як сліпі кошенята. Зло вони вважають прекрасним. Все перевернулося на 180 градусів", – поділилася Маша.

Маша Распутіна з чоловіком Віктором Захаровим Z-Aya.rU

За словами співачки, повне "беззаконня" твориться також у світі кіно.

"Те, що відбувається у російському кінематографі, викликає антагонізм у будь-якої нормальної і розсудливої людини. Вороги людства говорять: "Якщо хочеш завоювати якусь країну і поневолити її народ, виховай їх дітей". А на чому зараз виховуються наші діти? Бездуховність у всьому: і в музиці, і в кінематографі", – продовжила вона.

Сама співачка уточнила, що вже багато років дивиться і слухає тільки зарубіжні проекти.

"Російське кіно я взагалі не дивлюся вже років 20. Обожнюю Боллівуд, турецькі серіали. Там зачіпають тему моральності, яка в кінці завжди перемагає", – зізналася артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 травня Маша Распутіна відзначила свій день народження – їй виповнилося 56 років. Пропонуємо подивитися, як Распутіна виглядала до численних пластичних операцій.