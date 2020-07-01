Раптово помер російський актор Віктор Проскурін

Російський актор театру і кіно Віктор Проскурін помер у віці 68 років.

Артиста Герасимчука 30 липня, повідомила в Facebook його дружина Ірина Хонда.

Помер актор театру і кіно Віктор Проскурін. Це в Facebook повідомила його дружина.

"Я не знаю, що сказати, так як я поки в шоці. Все несподівано. Як будь-яка смерть. Царство небесне, мій дорогий", – написала вона.

Причина смерті актора невідома.

Проскурін в молодості 24СМІ

Широкому глядачеві Проскурін став відомий після ролі Генки Ляпішева у фільмі "Велика перерва". Також глядачам запам'яталися ролі багатодітного батька Кирила Круглова в "Одного разу 20 років потому", Германа в "Піковій дамі", Новікова в "Військово-польовому роману", Вожеватова в "Жорстокому романсі".

Проскурін був одружений п'ять разів. Від першого шлюбу є дочка Олександра. Вона теж стала актрисою.

Віктор Проскурін Facebook \ Ірина Хонда.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії 5 червня на 84-му році життя помер відомий радянський актор, народний артист РФ Михайло Кокшенов.