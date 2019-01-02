Раптова смерть 30-річного актора в Росії: названа причина

Смерть 30-річного російського актора Володимира Диховичного може бути пов'язана з наркотиками.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Кирило Шуліка. "Помер актор Володимир Диховичний. Причина смерті — наркотики. Наркотики — зло. Не пробуйте і бережіть дітей. 30 років хлопцю було", — прокоментував Шуліка.

Володимир Диховичний Фото: Relrus.ru

Нагадаємо: Володимир Диховичний — син відомого у Росії режисера Івана Диховичного. Він відомий ролями у фільмах "Невидимки" Сергія Комарова, "Літо" Кирила Серебреннікова, серіалі "Безсоння" та інших.

Володимир Диховичний Фото: facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 25 грудня, у віці 65 років помер радянський і російський кіноактор, майстер дубляжу Дмитро Матвєєв. Він був голосом Віна Дізеля, Сільвестра Сталлоне і Мела Гібсона.