"Раніше виступали краще": повне відео першого "Вечірнього Кварталу" без Зеленського викликало суперечки в мережі

У мережі з'явився повний випуск нового "Вечірнього кварталу". Так, вперше на сцену в Одесі вийшов Юрій Великий, який пародіював президента України Володимира Зеленського. Відео опублікували в День Незалежності України.

Шоу без Зеленського викликало суперечки в мережі. Багато шанувальників Кварталу зазначили, що колишнього коміка дуже не вистачає.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

"Без Зеленського тепер зовсім не те, не цікаво", "Думаю мене зараз затопчуть, але останнім часом гумор Кварталу вдається все гірше і гірше", "Дуже хрипучий голос у нового Зеленського. Неможливо слухати", "Зеленський незамінний, але хлопець цей намагався, молодець", - пишуть шанувальники шоу.

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасник студії "95 Квартал" Юрій Великий, який вперше на концерті в Одесі пародіював президента України Володимира Зеленського поділився знімками та відео з концерту. У мережі неоднозначно відреагували на його виступ.

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