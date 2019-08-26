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"Раніше виступали краще": повне відео першого "Вечірнього Кварталу" без Зеленського викликало суперечки в мережі

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У мережі з'явився повний випуск нового "Вечірнього кварталу". Так, вперше на сцену в Одесі вийшов Юрій Великий, який пародіював президента України Володимира Зеленського. Відео опублікували в День Незалежності України.

Шоу без Зеленського викликало суперечки в мережі. Багато шанувальників Кварталу зазначили, що колишнього коміка дуже не вистачає.

"Раніше виступали краще": повне відео першого "Вечірнього Кварталу" без Зеленського викликало суперечки в мережі
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"Раніше виступали краще": повне відео першого "Вечірнього Кварталу" без Зеленського викликало суперечки в мережі

Скріншот з відео

"Раніше виступали краще": повне відео першого "Вечірнього Кварталу" без Зеленського викликало суперечки в мережі

Скріншот з відео

"Без Зеленського тепер зовсім не те, не цікаво", "Думаю мене зараз затопчуть, але останнім часом гумор Кварталу вдається все гірше і гірше", "Дуже хрипучий голос у нового Зеленського. Неможливо слухати", "Зеленський незамінний, але хлопець цей намагався, молодець", - пишуть шанувальники шоу.

"Раніше виступали краще": повне відео першого "Вечірнього Кварталу" без Зеленського викликало суперечки в мережі
"Раніше виступали краще": повне відео першого "Вечірнього Кварталу" без Зеленського викликало суперечки в мережі
"Раніше виступали краще": повне відео першого "Вечірнього Кварталу" без Зеленського викликало суперечки в мережі
"Раніше виступали краще": повне відео першого "Вечірнього Кварталу" без Зеленського викликало суперечки в мережі
"Раніше виступали краще": повне відео першого "Вечірнього Кварталу" без Зеленського викликало суперечки в мережі
"Раніше виступали краще": повне відео першого "Вечірнього Кварталу" без Зеленського викликало суперечки в мережі
"Раніше виступали краще": повне відео першого "Вечірнього Кварталу" без Зеленського викликало суперечки в мережі

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасник студії "95 Квартал" Юрій Великий, який вперше на концерті в Одесі пародіював президента України Володимира Зеленського поділився знімками та відео з концерту. У мережі неоднозначно відреагували на його виступ.

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Особи
студія "95 квартал" Володимир Зеленський Юрій Великий
Місце
Україна
Тег
95 Квартал
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Не той тепер Миргород,Хорол річка не та...Не той тепер ПреЗедент і Квартал не той... І роль Президента погано грає і ...Закон Природи-Все повинно бути на своїх місцях:тоді -це Життя,а не - гра.
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