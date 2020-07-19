Раневська померла 36 років тому: найлегендарніші цитати зірки СРСР

Актриса Фаїна Раневська, яка своєю безпосередністю і мудрістю підкорила весь СРСР, померла 36 років тому, 19 липня 1984 року в віці 87 років від інфаркту.

Її називали найскандальнішою артисткою СРСР, уїдливою дамою з іскрометним гумором і "філософом з цигаркою в зубах". Її боялися і боготворили одночасно, одні шукали з нею зустрічей, а інші уникали. Про нелегкий життєвий шлях Раневської, а також її цитати, які стали крилатими для декількох поколінь – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Фаїна Раневська в молодості Цікаві факти

Фаїна Раневська (уроджена Фельдман) народилася в серпні 1896 року в Таганрозі в заможній єврейській родині. З ранніх років була була неординарною особистістю і висловлювала свої думки так, що після розголосу її фрази йшли в народ і ставали крилатими.

Раневська увійшла в історію культури і кіно як "одна з найвеличніших російських актрис XX століття" і "королева другого плану". Вона частіше грала в театрі, ніж в кіно, іронізуючи з цього приводу, що "гроші будуть проїдені, а ганьба залишиться назавжди".

У творчій біографії Раневської так і не трапилося головної ролі, а в особистому житті – великого взаємного кохання.

Фаїна Раневська померла 36 років тому Газета.Ру

"За талант потрібно платити", – любила повторювати Фаїна Георгіївна. Сама вона заплатила за нього своєю самотністю.

За життя Раневська ледве зводила кінці з кінцями, але була змушена найняти помічницю з хатньої роботи: готувати і прибирати вона так і не навчилася. Хатні робітниці постійно її обкрадали, а артистка вдавала, що не помічає цього. Вона завжди ставилася до речей з іронією: "Ну ось, пальто вкрали, я даремно купила до нього нові чоботи...".

Та як би їй не було важко, своєму акторському призначенню Раневська жодного разу не зрадила. Довгий час вона не могла знайти "свою" сцену.

"Я переспала з багатьма театрами, але так і не отримала задоволення", – говорила на заході кар'єри Раневська.

Фаїна Раневська Яндекс Дзен

Дебют Раневської в кіно відбувся в 38 років. Вона зіграла пані Луазо в німому фільмі Михайла Ромма "Пампушка" по знаменитій новелі Гі де Мопассана. На зйомках економили на всьому, в тому числі опаленні: в промерзлих павільйонах актори ледве рухалися від холоду. Після такого дебюту Фаїна Раневська пообіцяла собі, що більше ніколи не буде зніматися в кіно, але свого слова не стримала – її фільмографія складається з більш, ніж трьох десятків стрічок.

Особисте життя Раневської: що відомо

Фаїна Раневська часто закохувалася, іноді в найнесподіваніших персонажів. Так, першим її захопленням став літній таганрозький поліцейський, про якого вона писала:

"У нашому місті дуже любила старого, доброго, веселого, товстого грузина-поліцмейстера. Дні і ночі мріяла, щоб поліцмейстер, плаваючи в морі, став тонути, і щоб я його витягла, не дала йому потонути і за це мені дали медаль, як у нашого таганрозького двірника".

Повноцінного жіночого щастя актриса так і не знайшла. Вона ніколи не була заміжня, не народила дітей. У стосунках з чоловіками завжди надавала перевагу тільки дружбі – представники сильної статі, за словами артистки, або були надзвичайно дурні, або дуже розумні і усвідослювали, що до її рівня їм ще треба дорости. Коханням усього життя Раневської став відомий актор Василь Качалов, з яким вони вважали за краще просто дружити.

Доля відміряла актрисі доволі довге життя – 87 років. Вона пережила всіх своїх друзів і в останні роки дуже страждала від самотності. Померла Раневська від інфаркту в 1984 році.

Кращі цитати Фаїни Раневської YouTube

13 легендарних цитат і "міцних виразів" від Фаїни Раневської:

— Ви знаєте, що таке зніматися в кіно? Уявіть, що ви миєтеся в лазні, а туди приводять екскурсію.

— Краще бути гарною людиною, яка лається матюками, ніж тихою, вихованою тварюкою.

— Все приємне в цьому світі або шкідливо, або аморально, або веде до ожиріння.

— Хр*н, покладений на думку оточуючих, забезпечує спокійне й щасливе життя.

— Є такі люди, до яких просто хочеться підійти і поцікавитися, чи складно без мізків жити.

— Якщо людина тобі зробила зло – ти дай їй цукерку, вона тобі зло – ти їй цукерку... І так до тих пір, поки у цієї тварюки не розвинеться цукровий діабет.

— Життя занадто коротке, щоб витрачати його на дієти, жадібних чоловіків і поганий настрій.

— Казка – це коли одружився на жабі, а вона виявилася царівною. А бувальщина – це коли навпаки.

— Самотність — це коли в будинку є телефон, а дзвонить будильник.

— Якщо хворий дуже хоче жити — лікарі безсилі.

— Жінки, звичайно, розумніші. Ви коли-небудь чули про жінку, яка б втратила голову тільки від того, що у чоловіка гарні ноги?

— Життя — це невелика прогулянка перед вічним сном.

— Старість — це коли турбують не погані сни, а погана реальність.

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