Раміна Есхакзай про "Холостячку": час, коли дівчат принижували боротьбою за чоловіка, минув. Інтерв'ю

Ексучасниця шоу "Холостяк" і засновниця YouTube-каналу "Ходят слухи" Раміна Есхакзай змогла зі звичайної дівчини з реаліті-шоу побудувати кар'єру і стати відомою особистістю.

Ексклюзивно для OBOZREVATEL Есхакзай поділилася думкою про новий формат шоу "Холостячка", розповіла про особисте життя, а також зізналася, яку пластику робила, а від якої її відмовили.

– Раміна, розкажіть, чим ви зараз займаєтеся? Що готуєте для своїх шанувальників? Чи буде щось нове?

– Зараз я повністю занурена у створення нових роликів для мого Youtube-каналу "Ходят слухи". Оскільки я автор, ведуча, продюсер, журналіст, мені необхідно завжди бути у потоці. Продовжую знімати інтерв'ю з відомими людьми, також з'явилася нова рубрика "професії", до якої запрошую різних фахівців і ставлю їм найпростіші питання, які б поставив будь-який глядач. Виходить цікава й корисна розмова.

– Нещодавно вийшло шоу "Холостячка". Як вам новий формат? Хотіли б ви взяти участь уже не як учасниця, а як головна героїня?

– Оскільки у мене є молодий чоловік, я не думала нам тим, щоб стати головною холостячкою України. Але сама ідея мені імпонує. Вважаю, що в Україні вже достатньо було сезонів "Холостяк", де дівчат принижували самим фактом боротьби за одного чоловіка. Коли жінку завойовують чоловіки – це правильно та гармонійно. Вважаю такий формат більш щирим, коли жінка вибирає. Щоправда не зовсім розумію, який бізнес ведуть учасники-чоловіки, якщо вони з легкістю розлучаються зі своєю роботою на 2-3 місяці знімань проєкту.

Раміна Есхакзай із Євгеном Проніним. Пресслужба

– В одному з інтерв'ю ви зізналися, що виїхали з України в Москву через бажання стати популярною та успішною без будь-чиєї допомоги. Чому знову повернулися в Україну?

– Я поїхала з України до Росії на навчання в Школу мистецтв Костянтина Райкіна. Далі продовжила навчання в Школі радіо, отримала диплом і читала новини на радіо. Я живу в Україні, але літаю в закордонні відрядження, зокрема й до Росії.

– Зараз багато українських знаменитостей пішли в політику. Вам не пропонували? І як ставитеся до артистів, які залишили кар'єру і пішли у політику?

– Мені ніколи не пропонували піти у політику. Очевидно, що у мене для цієї сфери немає потрібних знань. Щодо артистів, які пішли в політику ... це їхній вибір. Можливо вони бачать у собі сили і політичний потенціал. Якщо з віком я зрозумію, що готова, можливо ви побачите мене в списках кандидатів (сміється).

Раміна Есхакзай поділилася думкою про новий формат шоу "Холостячка". Пресслужба

– Ви кар'єристка чи сім'янинка?

– Сім'янин – це людина, яка 24/7 присвячує себе родині. Значить я не сім'янинка, а кар'єристка, яка намагається гармонійно поєднувати роботу та особисте життя. Якщо не зможу реалізовувати свій творчий потенціал – не зможу бути щасливою. Буду "виносити мозок чоловікові" і заїдати своє нещастя солодким.

– Що для вас означають ідеальні стосунки? Чи готові ви створити сім'ю?

– Ідеальні стосунки – це коли тобі добре поруч із людиною, ви один для одного друзі, партери. Коли єдина причина, з якої ви разом – це тому що вам добре. Ніякі фінансові, психологічні, аб'юзивні зв'язки вас не з'єднують. Сім'я в загальному розумінні – це чоловік плюс діти. Заміжньою бути готова. Дітей народжувати не хочу.

Раміна Есхакзай із бойфрендом. Пресслужба

– Чи підтримує ви стосунки з кимось із шоу "Холостяк"?

– Ні, ні з ким не спілкуюся.

– Які косметологічні процедури ви робили? Брови? Коректували форму губ?

– У мене мікроблейдинг брів, укол гіалуронової кислоти в губах. Ходжу раз на місяць на чищення обличчя до косметолога. Роблю процедури для поліпшення якості шкіри на шиї та під очима.

Раміна Есхакзай розповіла про пластику. Пресслужба

– Як ви підтримуєте себе у формі? Суворі дієти, щоденний спорт?

– У мене складні відносини з їжею. У 20 років виявила у себе булімію та тільки в 27 років навчилася з нею жити. Зараз мені 28. Буває, що правильно харчуюся, займаюся 4-5 разів на тиждень спортом, але потім трапляється психологічний стрес і я починаю заїдати і їсти, як не в себе, без задоволення. Зі спортом схожа ситуація, або кожен день по 30 хвилин, або лінуюся і тиждень не займаюся.

– Чи думали ви зробити колись собі пластику? І щоб ви змінили у своїй зовнішності?

– Я робила собі пластику, видаляла грудки Біша. Пару років тому хотіла зробити свої ніздрі більш витонченими, але коли пластичний хірург намалював маленький ніс на моєму обличчі, зробив 3D-ескіз, я зрозуміла, що ніс із немаленькими ніздрями – ідеальне рішення для мого обличчя. І не стала нічого чіпати.

Як повідомляв OBOZREVATE, раніше "Холостячка" Мішина зізналася, яка особливість їй подобається в чоловіках.