Рак Заворотнюк: названо найперші симптоми

Лікарі розповіли на тлі хвороби актриси Анастасії Заворотнюк, що пацієнти можуть самостійно розпізнати перші ознаки появи пухлини головного мозку.

У коментарі "РІА Новини" завідувач кафедрою онкології, радіотерапії та пластичної хірургії Сеченовського університету, академік РАН Ігор Решетов розповів, на що звернути увагу.

"Є дуже простий рецепт: якщо ви самостійно помітили якусь зміну на слизовій, якщо здалося, що у вас асиметрія в зіницях, невмотивований головний біль, якщо постійно щось десь запалюється, не зволікайте, відразу – на уточнююче дообстеження", – закликав він.

За словами Решетова, чекати кілька тижнів і займатися самолікуванням в даному випадку не можна, так як пухлини не мають особливих симптомів і протікають "під масками інших захворювань".

Анастасія Заворотнюк Фото: lady.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.

Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.

У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.

18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.

У відповідь на галас співзасновник Baza Микита Могутін написав, що Анастасія весь цей час була у свідомості, а інша інформація є брехнею.

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