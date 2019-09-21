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21 вересня • оновлено в 14:47
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Рак Заворотнюк: названо найперші симптоми

7.5т Читати матеріал російською

Лікарі розповіли на тлі хвороби актриси Анастасії Заворотнюк, що пацієнти можуть самостійно розпізнати перші ознаки появи пухлини головного мозку.

У коментарі "РІА Новини" завідувач кафедрою онкології, радіотерапії та пластичної хірургії Сеченовського університету, академік РАН Ігор Решетов розповів, на що звернути увагу.

"Є дуже простий рецепт: якщо ви самостійно помітили якусь зміну на слизовій, якщо здалося, що у вас асиметрія в зіницях, невмотивований головний біль, якщо постійно щось десь запалюється, не зволікайте, відразу – на уточнююче дообстеження", – закликав він.

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За словами Решетова, чекати кілька тижнів і займатися самолікуванням в даному випадку не можна, так як пухлини не мають особливих симптомів і протікають "під масками інших захворювань".

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Фото: lady.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
рак лікування раку хвороба здоров'я шоу-бизнес
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