Заворотнюк хвора на рак: історія останнього кохання актриси

У російської актриси, зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк, яку госпіталізували у важкому стані, за даними ЗМІ діагностували рак головного мозку. У лікарні біля артистки беззмінно перебуває її чоловік, фігурист Петро Чернишов.

Зазначимо, що Заворотнюк недавно народила доньку Мілу від Петра. OBOZREVATEL розповість історію кохання пари.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов Фото з Instagram

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов існують як подружня пара вже близько 11 років. Актриса зустріла майбутнього чоловіка у 2007 році на телешоу "Танці з зірками". Фігурист не був з нею в парі, але чомусь відразу привернув увагу чарівної зірки.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов Фото з Instagram

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов Фото з Instagram

Вони стали спілкуватися після зйомок і вже через місяць Анастасія повела Петра в будинок своїх батьків — знайомити. У 2008 році Петро запропонував свою руку і серце Анастасії. І ця пропозиція була неймовірно романтичною і незабутньою — під час відпочинку на острові в Середземному морі він вийшов з хвиль з діамантовою каблучкою. Через місяць пара одружилася.

Весілля Заворотнюк і Чернишова Фото: uznayvse.ru

У 2019 році Заворотнюк вперше показала чотиримісячну доньку від Чернишова. Пізніше актрису звинувачували в тому, що вона не сама народила Мілу, а скористалася послугами сурогатної матері.

Анастасія Заворотнюк з чоловіком і донькою Мілою Фото: hellomagazine.com

Зазначимо, що в Анастасії, і у Петра цей шлюб не перший. Так, Заворотнюк близько року була дружиною німецького бізнесмена Олафа Шварцкопфа. Після розлучення актриса вийшла заміж за підприємця Дмитра Стрюкова. У другому шлюбі актриса народила доньку Анну і сина Майкла.

Син і дочка Заворотнюк від другого шлюбу Фото: hellomagazine.com

Після розриву відносин з другим чоловіком, на знімальному майданчику "Моя прекрасна няня" у Заворотнюк трапився роман з актором Сергієм Жигуновим, який пішов з сім'ї, заради напарниці по серіалу. Пара зустрічалася протягом двох років з 2006 по 2008 років. А потім на горизонті з'явився Петро Чернишов, і акторка не змогла протистояти почуттям.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов Фото з Instagram

Що стосується фігуриста, то він раніше був одружений зі спортсменкою Наталею Анненко, з якою прожив у шлюбі близько семи років.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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